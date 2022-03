L'Ucraina ha ucciso il generale russo Yakov Rezantsev, il settimo alto comando dall'inizio dell'invasione

Il ministero della Difesa ucraino ha riportato un altro duro colpo alle truppe di Putin: la morte del generale russo Yakov Rezantsev. Secondo fonti ucraine, l'alto comando è stato ucciso in un attacco vicino alla città meridionale di Kherson.

Rezantsev era il comandante del 49° esercito combinato russo. E secondo i dati del governo Zelensky, questo è il settimo generale ucciso e il secondo tenente generale, l'ufficiale di più alto rango conosciuto.

Finora, Putin ha ammesso la morte di un solo generale, Andrey Sukhovetsky, in un discorso tenuto poco dopo l'inizio della guerra. La Russia afferma che 1.351 soldati sono morti dall'inizio della guerra in Ucraina, anche se Kiev e i funzionari occidentali affermano che la cifra è molto più alta.

Come spiega Jonathan Jackson, uno specialista della Birmingham City University, è molto probabile che l'attacco ai comandanti di alta terra russi faccia parte di una più ampia strategia ucraina per interrompere la rete di comando e controllo dei suoi nemici. Le forze ucraine sono consapevoli dell'approccio di leadership adottato dalle forze armate russe dal 2001. Il suo rigido sistema gerarchico, supervisionato da un leader autocratico come Vladimir Putin, condanna i ranghi inferiori a un termine di paura perpetua, con poco spazio per il pensiero indipendente o il processo decisionale.

Yakov Rezantsev è l'ufficiale di più alto rango ucciso durante l'invasione ordinata da Vladimir Putin

È vero che gli alti comandanti sono sempre stati esposti a diventare bersagli sul campo di battaglia, qualcosa che l'Armata Rossa ha usato per un effetto devastante sulle rovine di Stalingrado nel 1942, dove i cecchini sovietici hanno preso di mira sia i ranghi inferiori che quelli più alti. Tuttavia, ciò che differisce tra questo conflitto e quelli combattuti in passato è la vicinanza alla linea del fronte su cui sembrano operare i generali russi. La mancanza di fiducia che hanno nelle loro linee di comunicazione e a livello di comandanti di terra - a causa di livelli cronici di corruzione - sta offrendo chiare opportunità ai militari ucraini di picchiare i pochi leader militari competenti.

L'Ucraina ha diverse unità combattenti ben attrezzate che sarebbero in grado di svolgere missioni specializzate, quindi sembra che si possa cogliere ogni occasione per lanciare un attacco diretto ai generali, progettato per interrompere le linee di comunicazione, causare confusione e rallentare ulteriormente l'avanzata russa.

È anche estremamente simbolico e fornisce un chiaro esempio alle basi russe che i loro nemici possono facilmente colpire gli alti comandanti, dimostrando un fallimento del sistema nel proteggere il loro personale anziano. È un chiaro simbolo di un sistema di comunicazione debole e incompetente che sta costringendo i generali a passare dal processo decisionale strategico a quello tattico.

Ciò causa sfiducia nell'efficacia delle catene di comando e il dubbio si diffonde molto più velocemente della convinzione.

Gli altri generali hanno ucciso:

Andrei Mordvichev è stato ucciso in un attacco alla base aerea di Chornobaivka vicino a Kherson, secondo i funzionari ucraini. Era il comandante dell'ottava armata combinata russa del distretto militare meridionale. La sua morte è stata denunciata il 18 marzo.

Il maggiore generale Oleg Mityaev è morto da qualche parte vicino alla città di Mariupol, una città nel sud-est dell'Ucraina che ha assistito ad alcuni dei combattimenti più pesanti finora. Il reggimento nazionalista Azov sostiene di averlo abbattuto.

Il maggiore generale Andrei Kolesnikov , del 29° esercito combinato, è stato ucciso nei combattimenti l'11 marzo, secondo fonti ufficiali ucraine.

Il maggiore generale Vitaly Gerasimov , capo di stato maggiore del 41° esercito combinato russo, è caduto il 7 marzo alla periferia della città orientale di Kharkov, secondo il ministero della Difesa ucraino.

Il maggiore generale Andrey Sukhovetsky , vice comandante della stessa unità di Gerasimov, è stato ucciso da un cecchino il 3 marzo.

Il colonnello Yuri Medvechek , comandante della 37esima brigata di fucili motorizzati, è stato investito dai suoi soldati, ha detto un funzionario occidentale citato dalla giornalista di Sky News Deborah Haynes.

