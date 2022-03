León Sports Director su Santiago Ormeño: «È un giocatore molto importante per noi»

L'ultimo fine settimana è stato un momento importante per Santiago Ormeño, che si è riunito con il gol dopo più di sei mesi, dopo aver segnato Mazatlan per la Liga MX. Questo, infatti, gli ha dato la fiducia necessaria per entrare a far parte del bicolore, con una migliore attitudine.

E questo si è riflesso durante i minuti in cui è stato in campo, dopo aver sostituito André Carrillo, che non ha potuto continuare la partita a causa di un infortunio.

Infobae per conoscere le sensazioni del club di León, la squadra di Santiago Ormeño e vedere com'è il loro lavoro nel cast messicano. Pertanto, ha contattato Rodrigo Fernández, direttore sportivo della «Fiera», che ha fornito dettagli al riguardo.

«Santiago è un giocatore molto importante per noi. Ovviamente, eravamo in due tornei e Ariel Holan ha dato una rotazione ai giocatori. Penso che fisicamente non solo Santiago, ma tutti i giocatori non siano stati al cento per cento, ma ora che siamo concentrati sul cento per cento, migliorerà molto», ha detto all'inizio Rodrigo Fernández.

Poi, alla domanda su come vede il livello di Santiago Ormeño con León, il direttore sportivo della 'Fiera' ha detto quanto segue: «Santiago, nella partita di domenica, l'ho visto molto meglio e soprattutto calpestare l'area avversaria facendo il lavoro corpo a corpo, cosa che fa molto bene», ha detto in esclusiva il direttore di León Infobae.

A sua volta, Rodrigo Fernández, direttore sportivo di León, ha continuato a lodare Santiago Ormeño, che con il gol ha tolto grande pressione con la maglia della «Fiera». «Ormeño è un giocatore molto tecnico e importante per noi. Penso che oltre ad essere molto professionale, cercherà quell'opportunità, anche se era già nella squadra nazionale in Copa America, cercherà di avere più continuità nelle qualificazioni», ha detto.

CONTINUA A LEGGERE