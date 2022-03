L'emozionante ultima apparizione di Taylor Hawkins a Lollapalooza Argentina diventata virale dopo la sua morte

Il batterista Taylor Hawkins, dei Foo Fighters, è morto questo venerdì sera a Bogotà, dove la band americana avrebbe dovuto esibirsi all'Estéreo Picnic Festival.

La sua ultima esibizione è stata domenica scorsa come parte del Lollapalooza Argentina, dove a un certo punto ha lasciato il suo strumento e ha cantato «Somebody to Love» dei Queen per emozionare tutti. Il gruppo si sarebbe esibito in Paraguay durante la settimana, ma il concerto ha dovuto essere sospeso a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Ecco perché lo spettacolo all'ippodromo di San Isidro, a Buenos Aires, è stato l'ultimo di Hawkins.

Hawkins era una delle figure visibili nella band insieme all'ex Nirvana Dave Grohl. Ai concerti, era solito rinunciare alla batteria per cantare classici rock come «Under Pressure» e il già citato «Somebody to Love», entrambi dei Queen; o «Rock n'roll», dei Led Zeppelin.

Dopo la cancellazione del concerto in Paraguay, il musicista dei Foo Fighters è uscito per abbracciare una ragazza che suonava la batteria, un immagine che è diventata virale.

«La famiglia Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita della nostra amata Taylor Hawkins. Il loro spirito musicale e le loro risate contagiose vivranno con noi per sempre», ha scritto la band sul loro account Twitter.

I Combattenti hanno aggiunto nel loro messaggio: «I nostri cuori vanno a sua moglie, ai figli e alla famiglia e chiediamo che la loro privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento inimmaginabilmente difficile».

Foo Fighters è stato uno degli headliner del Picnic Stereo dove la loro esibizione era prevista per venerdì sera, e la morte di Hawkins, 50 anni, è stata segnalata un'ora prima che salissero sul palco.

Il pubblico ha pianto quando ha sentito la notizia allo Stereo Picnic Festival (Reuters/Nathalia Angarita)

Uno degli artisti della band Black Pumas, che era appena salito sul palco dell'Estéreo Picnic, era incaricato di comunicare al pubblico la morte di Hawkins, nato il 17 febbraio 1972 a Forth Wort, in Texas.

Secondo i media locali, l'artista è stato trovato senza vita nella stanza d'albergo in cui la band sta alloggiando a Bogotà.

Subito dopo la tragica notizia, l'organizzazione del festival ha segnalato la cancellazione della performance della band di Seattle. «Con il cuore spezzato siamo qui per dirvi una notizia molto triste», ha annunciato l'organizzazione dell'Estéreo Picnic, che ha fatto scoppiare molte persone tra il pubblico in lacrime.

Il poster che l'organizzazione del festival ha collocato dopo la morte di Taylor Hawkins (Infobae)

Hawkins è cresciuto a Laguna Beach, California, dove ha iniziato a studiare musica da conservatorio e, sebbene la sua specialità fosse la batteria, suonava anche il piano e la chitarra.

Tra gli artisti che hanno ispirato la sua carriera c'erano Stewart Copeland, dei Police; e Roger Taylor, dei Queen.

Carlos, assistente di Estéreo Picnic, indossando la maglietta della band, ha saputo della morte dell'artista mentre teneva spazio per ascoltarli, attraverso l'annuncio dell'organizzazione, ma non riusciva a crederci. Per lui, Hawkins è stato «il batterista della band di tutta la sua vita» e la sua morte lo ha lasciato «trasformato in schifo». «È stato un riferimento artistico e un'ispirazione», ha detto all'agenzia di stampa EFE.

(Con informazioni fornite da EFE)

