Le ragioni per sanzionare gli atleti russi dopo l'invasione dell'Ucraina

«Onestamente, nello stato d'animo in cui mi trovo, è stato davvero difficile entrare in campo», ha detto la tennista ucraina Marta Kostyuk, (n.54 nella classifica mondiale WTA), durante la sua uscita attraverso il torneo Indian Wells (Usa).

Ha continuato dicendo: «È molto deludente che nessun giocatore russo sia venuto a dirmi che le dispiace vedere cosa il suo paese sta infliggendo al mio. Sono morti più civili ucraini che soldati, e tra questi bambini è terribile. Un giocatore mi ha inviato un messaggio di testo. Un altro è venuto a chiacchierare con me, ma nessuno mi ha dato supporto né mi ha chiesto come stavo. È scioccante».

«Non si tratta di politica, si tratta di esseri umani. Mi fa male, mi fa male quando arrivo qui e vedo questi giocatori, quando li sento dire che il loro problema principale è non poter trasferire i loro soldi o cose del genere. È inaccettabile», ha concluso il diciannovenne Kostyuk.

I tornei ATP e WTA che si terranno a Mosca in ottobre sono stati sospesi e la Federazione internazionale di tennis (ITF) ha vietato sia alla Russia che alla Bielorussia di partecipare alle qualificazioni alla Coppa Davis e Billie Jean King.

D'altra parte, i giocatori di tennis di entrambi i paesi possono competere individualmente per i tornei ATP e WTA, senza mostrare bandiera o altri simboli nazionali.

«Non sono d'accordo con le misure che sono state adottate. Guarda gli altri sport, guarda i grandi sport, cosa hanno fatto, non puoi essere neutrale in questo», ha criticato Kostyuk.

Il tennista ha fatto riferimento, tra gli altri, alle misure adottate dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che ha raccomandato alle federazioni sportive di vietare la partecipazione di atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali a causa della violazione della «tregua olimpica» da parte di entrambi i paesi.

La dichiarazione approvata dal Comitato Esecutivo afferma che lo scopo è «proteggere l'integrità delle competizioni sportive mondiali e la sicurezza dei loro partecipanti». E aggiunge: «L'attuale guerra in Ucraina mette il Movimento Olimpico in un dilemma. Mentre gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia potrebbero continuare a partecipare a eventi sportivi, molti atleti ucraini non possono farlo a causa dell'attacco al loro paese».

Questa esortazione ha causato un effetto a cascata con molteplici sanzioni «immediate e fino a nuovo avviso».

FIFA, UEFA ed Eurolega si sono presto uniti al boicottaggio. La Russia è stata esclusa per gli spareggi della Coppa del Mondo 2022 in Qatar, senza il suo rappresentante in Europa League (Spartak Mosca), e senza competizione per le sue squadre di basket in Eurolega (CSKA Mosca, Zenit San Pietroburgo e Unics Kazan).

Minuto dopo minuto, si sono aggiunte altre federazioni internazionali: Badminton (BWF), Taekwondo (World Taekwondo), Nuoto (FINA), Rugby (World Rugby), Canottaggio (World Rowing), Pallavolo (FIVB), Tennis da tavolo (ITTF), tra gli altri.

La squadra di calcio russa è stata esclusa per lo spareggio della Coppa del Mondo del Qatar 2022 (Gettyimages)

Alcune federazioni hanno scelto di scambiare la «sospensione immediata fino a nuovo avviso» con l'autorizzazione temporanea per gli atleti a competere come neutrali, senza simboli, bandiere o inni.

In un atto simbolico, la World Taekwondo Federation (WTF) ha ritirato da Vladimir Putin la cintura nera onoraria del 9° dan (gran maestro).

Nel 2019, l'Agenzia mondiale antidoping (WADA) aveva sospeso la Russia dalle competizioni internazionali, sulla base del rapporto dell'avvocato canadese Richard McLaren. Dopo un'indagine quinquennale, la collusione dello Stato russo (Ministero dello Sport e Servizio di sicurezza federale) è stata accreditata attraverso un piano sistematico progettato per falsificare i controlli antidoping degli atleti, facendo scomparire centinaia di segnalazioni positive.

Non c'è dubbio che i cicli storici si ripetono spesso: pandemie, disastri naturali, movimenti rivoluzionari e guerre.

Un precedente non così stretto ci colloca nel secolo scorso dopo la seconda guerra mondiale, nel mezzo dell'effervescenza di una corrente di persecuzione contro la popolazione nera, tra gli altri gruppi etnici.

Il 19 novembre 1946, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò una risoluzione in cui affermava che «è nell'interesse dell'umanità porre immediatamente fine alle persecuzioni e alle manifestazioni di pregiudizio religioso come è stato definito razziale».

Ha inoltre invitato «i governi e le autorità responsabili ad agire in conformità con lo spirito e la lettera della Carta delle Nazioni Unite (ONU) e ad adottare le misure più rapide e vigorose a tal fine».

Ma è stato solo negli anni '60 che l'ONU ha lanciato una campagna per incoraggiare i governi, le organizzazioni non governative (ONG) e gli individui ad applicare misure di isolamento al regime sudafricano e ai suoi sostenitori.

Un'avanguardia composta da scrittori, artisti, musicisti e atleti ha ispirato una mobilitazione contro l'apartheid e a sostegno della liberazione, con il grado di osservatori. Quella campagna ha contribuito a convincere i principali partner commerciali del Sudafrica a imporre, tra le altre restrizioni, un embargo sulle armi.

In un atto simbolico, la World Taekwondo Federation (WTF) ha ritirato la cintura nera onoraria di Vladimir Putin del 9° dan

Nel 1968, la cancellazione di un tanto annunciato tour in Sudafrica programmato dal Marylebone Cricket Club (MCC) suscitò scalpore.

Questo leggendario club meglio conosciuto come «Lord's», fondato a Londra nel 1787, è il creatore e il custode delle leggi del gioco.

Lo scandalo è stato maggiore quando si è saputo il vero motivo della cancellazione. Basil D'Oliveira, famoso giocatore di cricket «di colore», nato a Città del Capo, discendente di indigeni e portoghesi, fu duramente resistito dalle autorità sudafricane perché stava per far parte della delegazione inglese che doveva affrontare la squadra sudafricana, in cui erano tutti bianchi.

L'allora leader del National Party, B.J. Vorster, accusò il club londinese: «Il MCC non è il club di Marylebone, è la squadra del movimento anti-apartheid».

All'inizio del 1968, quando il caso D'Oliveira iniziò ad avere un impatto in Gran Bretagna, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite chiese il boicottaggio di tutte le squadre sportive sudafricane organizzate sotto i locali dell'apartheid.

In precedenza, nel 1961 la FIFA ha sospeso la South African Football Association per le sue politiche segregazioniste e il Sudafrica è stato escluso dai Giochi Olimpici di Tokyo del 1964.

Durante gli anni '70 e '80, anche il rugby sudafricano ha subito forti pressioni da parte dell'opinione pubblica contro l'apartheid, lasciandola in una situazione di isolamento internazionale in termini economici, sociali, culturali, etici e sportivi.

Così, la Dichiarazione internazionale contro l'apartheid nello sport (Assemblea generale del 14 dicembre 1977) ha ribadito la necessità di eliminare rapidamente la pratica dell'apartheid adottando «le misure necessarie e più efficaci», mentre «promuovendo contatti sportivi internazionali basati sul principio olimpico di non - discriminazione».

Per le organizzazioni sportive, le squadre o gli atleti che partecipano a competizioni con paesi che accedono all'apartheid, sono state stabilite le seguenti linee guida:

Il giocatore di rugby sudafricano Chester Williams è stato uno dei portabandiera nella lotta contro il razzismo nel suo paese

-Rifiutarsi di fornire qualsiasi tipo di assistenza finanziaria.

-Limitare l'accesso agli impianti sportivi nazionali.

-Non riconoscere la validità di alcun contratto sportivo redatto secondo le regole di selezione dell'apartheid.

-Non concedere onori o premi nazionali e ritirare quelli che sono stati assegnati.

-Non tenere ricevimenti ufficiali in onore di tali squadre o atleti.

-Non concedere visti ai rappresentanti né consentire loro di entrare nel paese.

-Garantire che «ogni paese che pratica l'apartheid sia espulso dalle organizzazioni sportive internazionali e regionali».

- Prevenire sanzioni finanziarie o di altro tipo contro le organizzazioni affiliate che «rifiutano di partecipare a eventi sportivi con un paese che pratica l'apartheid».

Forse è giunto il momento di ristampare il vecchio paradigma che ha dato vita alla lotta titanica contro la discriminazione razziale, volta in questo caso cruciale a preservare la pace nel mondo.

Nella Carta delle Nazioni Unite (San Francisco, 26 giugno 1945), è stato chiamato a «salvare le generazioni successive dal flagello della guerra che due volte nel corso della nostra vita ha inflitto sofferenze indicibili all'umanità, per riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore dell'umano persona».

Tuttavia, questa dichiarazione di principi universali - ad eccezione dell'apartheid - non è entrata in vigore in «trattati speciali» all'interno della comunità internazionale, che potrebbero servire a inquadrare da una prospettiva umanitaria il problema dello sport in tempo di guerra.

Il libro di Hannah Arendt «Eichmann in Jerusalem» (1963) documenta il processo al criminale nazista incaricato della logistica per trasportare gli ebrei nei campi di sterminio.

L'autore usa il concetto di «banalità del male» per descrivere il profilo di Eichmann.

«Quel male viene fatto la maggior parte del tempo, coloro che non hanno deciso o non hanno deciso di agire né per il male né per il bene. La cosa più seria del caso era che c'erano molti uomini come lui, e che questi uomini non erano perversi o sadici, ma erano, e lo sono ancora, terribilmente e terribilmente normali», dice Arendt.

Siya Kolisi, primo capitano nero degli Springbocks nella storia

È giusto punire gli atleti per atti generati dalla classe dirigente dei loro paesi?

Sono complici o partecipi di una dichiarazione di guerra?

Le domande poste sono molto difficili da risolvere a livello teorico.

In un saggio per dare alcune risposte, va notato che lo sport superprofessionale non può e non deve essere estraneo agli effetti collaterali della guerra.

Le sanzioni imposte agli atleti russi che vietano loro di indossare la maglia, esporre la bandiera e i colori o cantare l'inno del Paese, sono puramente simboliche.

È essenziale rafforzare l'attuale tendenza del CIO e di altri a rimproverare i conflitti armati, passando da messaggi dichiarativi ad azioni più concrete e più ristrette.

Un nuovo standard permanente per lo sport dovrebbe proporre la cessazione immediata e fino a nuovo avviso delle principali competizioni sportive. Questa decisione rafforzerebbe il grado di contributo dello sport a favore della «non tolleranza» di fronte a qualsiasi tipo di lotta armata.

Oggi il mondo dello sport continua a girare senza sosta come ai tempi dei gladiatori che combattevano nel Colosseo romano. È insensibile e contraddittorio guardare in TV l'accattivante partita Nadal contro Kyrgios sul campo principale di Indian Wells mentre cambiando canale mostra l'orrore e la desolazione della guerra tra russi e ucraini.

«Non voglio parlare dei colpevoli o di quale sia il problema, ma qualunque cosa sia a questo punto e nel secolo in cui ci troviamo, mi sembra incredibile che ci siano guerre», aveva detto Rafael Nadal all'inizio dell'avanzata russa sull'Ucraina.

«Ti spezza il cuore vedere quante persone innocenti sono state colpite da questa violenza e continueranno ad essere colpite», ha detto la bielorussa Victoria Azarenka, scoppiata in lacrime dopo aver appreso che i suoi profili sui social media erano stati cancellati per aver twittato contro l'invasione.

Mentre il Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS) ha respinto un ricorso della Russian Football Union (UFR) che ratificava l'esclusione della sua squadra nazionale dalla Coppa del Mondo del Qatar 2022 a causa di «l'operazione militare speciale» in Ucraina, la Federazione Internazionale di Scacchi (FIDE), ha squalificato il gran maestro russo Sergey Karjakin per sei mesi per aver pubblicato messaggi di sostegno a Putin sui loro social network.

Il Comitato Etico e Disciplina della FIDE ha ritenuto Karjakin colpevole in primo luogo per «il numero considerevole» di reazioni negative sulle reti, che danneggiano non solo la reputazione degli scacchi e della FIDE, ma anche quella dello stesso giocatore di scacchi.

Il ruolo degli atleti d'élite diventa rilevante. Anche le azioni dei governanti del giorno, così come i favori e le minacce, li raggiungono. Di fronte a un tale livello di esposizione, non c'è spazio per la complicità.

Non è giusto o ragionevole che mentre il russo Daniil Medvedev continua a segnare punti per la classifica ATP e premi di centinaia di migliaia di dollari, molti altri atleti ucraini smettano di competere per unirsi alle forze nazionali. Il silenzio dell'attuale numero 2 del tennis mondiale è un segno di indifferenza e mancanza di solidarietà con i suoi colleghi.

Una nuova forma di difesa collettiva viene fondata attraverso i social network. I crimini di guerra non possono più essere nascosti sotto il tappeto.

Le regole del gioco sono la quinta essenza dello sport, ma la realtà spesso fa pendere la bilancia verso il lato più crudele e meno piacevole.

È riconosciuto che non esistono «diritti assoluti» nemmeno in tempo di pace. La guerra provoca incertezza, distruzione e morte, insieme a sospensioni indefinite o danni irreparabili ai diritti umani di coloro che sopravvivono. Di fronte a una guerra che minaccia sia la vita che l'economia del mondo globalizzato, sembra sciocco dichiarare l'immunità dello sport come se fosse un'eccezione alla regola, continuando la sua programmazione come se non fosse successo nulla di male.

Sulla base del più alto principio di solidarietà tra i popoli, si dovrebbe prestare attenzione allo stato indifeso di centinaia di migliaia di vittime, orfani, donne e uomini mutilati o sepolti, famiglie smembrate e affamate costrette all'esilio.

Per ragioni umanitarie, la grande macchina dello sport professionistico dovrebbe essere fermata proprio ora sotto la proclamazione universale di Stop War! fino a quando il fuoco della guerra non si spegnerà definitivamente.

(*) Daniel Roberto Viola è un avvocato U.B.A. e direttore di IUSport.com Latin America.

