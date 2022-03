Le femmine, i lupi e le bande «mandano i loro bambini» all'asilo

Crías de lobo mexicano nacidos en el zoológico de Chapultepec, Ciudad de México. Junio 11, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Molti anni fa, e soprattutto nei popoli molto isolati del mondo moderno e senza comunicazione o risorse, alcune donne, con una forte impronta psichica del desiderio materno, potevano attraversare una «gravidanza psicologica» che è ciò che accade quando quella donna pensa di essere incinta, senza davvero gravidanza, che presenta sintomi e segni oggettivi peculiari della gravidanza.

La gravidanza psicologica o «gravidanza fantasma» rappresenta una delle condizioni più dibattute nel campo della psicologia. È considerata una strana sindrome a causa della sua bassa prevalenza, che è circa lo 0,005% delle donne in gravidanza. Attualmente, nell'uomo un'ecografia puntuale può rovinare qualsiasi fantasia di gravidanza.

Chiunque viva con un cane, o più specificamente con un cane, sa dell'esistenza di un fenomeno simile con segni di gravidanza che si verifica due mesi dopo la fine di ogni calore sterile. Una tale «gravidanza psicologica» nel cane non è né gravidanza né psicologica.

Non è «gravidanza» perché, nel mondo degli animali, quando si vuole definire lo stato di gravidanza, si parla chiaramente di gravidanza. Né è «psicologico» perché una tale qualifica implicherebbe la conoscenza preliminare del cane del suo potere di concepire e generare una gravidanza, il che non è razionalmente troppo possibile.

I cani che non sono altro che lupi civili, raffinati discendenti di quei lupi che entrano in calore una volta all'anno e che, si spera e in un buon anno, rimangono incinte e raggiungono una nascita felice una volta all'anno (REUTERS)

La verità è che questo fenomeno, spesso considerato una malattia, non è una malattia ma un processo fisiologico, un quadro assolutamente normale che tutte le cagne attraversano quando non sono incinte.

I lupi che non rimangono incinta, a causa del comportamento del branco, attraverso un fenomeno chiamato altruismo biologico, subiscono modificazioni ormonali e di conseguenza fisiche, simili alla gravidanza, il loro ventre si gonfia, le loro cince sono cariche di latte, e salvo piccole differenze di comportamento, tutto accade come se avessero avuto dei cuccioli, anche se non li hanno mai avuti davvero. Tutto questo è fatto in modo che chi non ha cuccioli, per un motivo o per l'altro, possa agire in solidarietà e aiutare le vere madri agendo come infermiere, nell'allevamento della lattuga.

«Falsa gravidanza o pseudociesi» si verifica in tutti i cani che non hanno prole e non è una malattia ma un processo fisiologico, assolutamente normale (REUTERS)

È così che viene costituito un vero e proprio «vivaio per cuccioli» in cui i bambini vengono allevati insieme da tutte le femmine. E le femmine hanno ereditato questa qualità. La differenza con i lupi è che, dal momento che non vivono in una vera mandria di cani, e inoltre la loro capacità riproduttiva è controllata dagli umani.

Questo fenomeno nelle cagne è chiamato «falsa gravidanza o pseudociesi», si verifica in tutte le femmine che non hanno prole e non è una malattia ma un processo fisiologico, assolutamente normale. Se vogliamo evitarlo, ci sono due modi: o il cane ha un vitello o la castriamo e non andrà più in calore, e quindi non sarà in grado di rimanere incinta o avere una falsa gravidanza. La falsa gravidanza è quindi un processo di altruismo biologico che gli umani hanno preso per una malattia cercando di correggerla invece di comprenderla e ammirarla...

*Il Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook è un medico veterinario. Specialista in istruzione universitaria. Laurea magistrale in Psicoimmunoneuroendocrinologia. Ex direttore del Small Animal School Hospital (UNLPAM). Professore universitario in diverse università argentine. Docente internazionale.

