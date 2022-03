Le divertenti reazioni di Kun Agüero nei gol di Di María e Messi

Dal suo ritiro dall'attività professionale a causa di un problema cardiaco, Sergio Kun Agüero ha iniziato a rivolgersi più frequentemente ai social network e ad avere più interazioni con i suoi follower. In questa occasione, ha approfittato dell'ultima partita della nazionale argentina come casa per le qualificazioni sudamericane per scrivere alcuni tweet.

Kun Agüero è stato attivo durante la vittoria dell'Argentina sul Venezuela

«Play», insieme alla bandiera nazionale e al cuore rosso, è stato il segnale per sapere che l'uomo uscito dalla cava dell'Independiente sarebbe stato consapevole di cosa avrebbero fatto i suoi ex compagni di squadra sul campo di La Bombonera contro il Venezuela.

Alla fine del primo tempo, quelli guidati da Lionel Scaloni sono andati a riposare un po' sul tabellone grazie a un gol di Nicolás González. Nel complemento, l'Albiceleste ha dominato dall'inizio alla fine, ma abbiamo dovuto aspettare mezz'ora per vedere la rete gonfiarsi di nuovo. Dopo una squisita assistenza di Rodrigo De Paul, Ángel Di María ha portato il portiere Wuilker Faríñez a fare una passeggiata e l'ha perforata.

La divertente reazione di Kun Agüero ai gol di Di Maria e Messi

Subito dopo, Fideo ha spuntato la lampada per lasciare solo Lionel Messi nel cuore dell'area, che nonostante calci difettosamente con il destro è riuscito a violare la resistenza del portiere francese Lens.

«Grande gol da parte di Video, impressionante come gli ho insegnato jeee. E Leo, terribile gol di destra. Ti amo amici», sono state le accorate parole usate dal capocannoniere nella storia del Manchester City. Con quell'obiettivo, il Pulga ha raggiunto 7 nella competizione, diventando il capocannoniere della squadra insieme a Lautaro Martínez.

Kun Agüero ha scherzato quando si è trattato di scegliere il miglior giocatore della partita.

Pochi minuti dopo, Kun ha lanciato un divertente sondaggio su Twitter per far scegliere ai propri follower l'MVP per la vittoria contro Vinotinto: «Messi y Di Maria» o «Di Maria y Messi».

Per chiudere la battuta, l'ex Atlético Madrid e Barcellona di Spagna hanno caricato una foto con entrambi, ma non in qualsiasi momento: nello spogliatoio di Maracana, pochi istanti dopo aver sollevato la Copa América davanti a migliaia di brasiliani. «Gli MVP. Grazie gente per aver votato», era la didascalia che accompagnava l'immagine insieme all'emoji di un volto che piangeva dalle risate.

Kun ha caricato una foto con Messi e Di Maria dopo aver vinto la Copa America

L'Argentina, che ha 38 punti al secondo posto, a soli quattro punti dal leader Brasile (la FIFA ha stabilito che devono giocare la partita rimasta in sospeso per la Data 6), visiterà l'Ecuador il giorno successivo, che con 25 unità appare al terzo posto e ha anche sigillato il loro biglietto per la Coppa del Mondo del Qatar 2022.

CONTINUA A LEGGERE: