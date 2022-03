La sottovariante BA.2 Ómicron progredisce: quanto cambierà la pandemia, secondo gli esperti di Harvard

Coronavirus disease COVID-19 infection 3D medical illustration. Floating China pathogen respiratory influenza covid virus cells. Dangerous asian ncov corona virus, dna, pandemic risk background design

Gli esperti di malattie infettive dell'Università di Harvard, che monitorano la diffusione globale della sottovariante BA.2 di Ómicron, valutano l'impatto che può avere sullo sviluppo della pandemia: le infezioni da record sono simili a quelle causate da Ómicron previste tra dicembre e gennaio? I forti aumenti a Hong Kong, in Cina e in Germania possono essere replicati nel resto del mondo?

« Molte regioni del mondo hanno visto grandi focolai di BA.2, ma gli effetti variano notevolmente », ha affermato Jacob Lemieux, professore alla Harvard Medical School e specialista in malattie infettive presso il Massachusetts General Hospital. Nel caso di Hong Kong, la sottovariante BA.2 ha portato a un forte aumento delle infezioni e a una «perdita totale del controllo sulla pandemia», ha descritto Lemieux. In Sudafrica, che ha subito una grave ondata di Ómicron, tecnicamente BA.1, attualmente la sottovariante BA.2 ha quasi completamente sostituito la precedente, ma senza che i casi aumentino sostanzialmente.

«Non vediamo quasi nulla associato alla transizione alla prevalenza di BA.2" negli Stati Uniti», ha affermato Lemieux, che è anche co-direttore del programma di varianti virali per il Massachusetts Pathogen Preparedness Consortium. «È quello che è successo in Sudafrica, dove c'è stata una forte ondata di BA.1. Quindi la subvariante BA.2 è diventata dominante e c'era ancora un basso livello di trasmissione, ma non c'è stato alcun aumento».

Negli Stati Uniti, la sostituzione di BA.1 con BA.2 è già avanzata, tuttavia non si è verificato un aumento significativo dei casi o dei decessi. Bronwyn MacInnis, direttore della sorveglianza dei patogeni genomici presso il Broad Institute del MIT e di Harvard, ha osservato che i dati genomici più recenti hanno mostrato che il 45% o dei casi del Massachusetts erano BA.2. Con un tempo di raddoppio di 6,8 giorni, BA.2 rappresenta probabilmente più della metà delle infezioni attuali, ma senza segni di aumento di nuove infezioni.

«Molte regioni del mondo hanno visto grandi focolai di BA.2, ma gli effetti variano notevolmente», ha affermato Jacob Lemieux, professore alla Harvard Medical School

In molti stati degli Stati Uniti, i dati riflettono i progressi di BA.2, anche se l'esperto ha sottolineato che i numeri possono essere influenzati da diversi fattori, inclusi i risultati dei test di auto-rilevamento COVID-19, che non sono condivisi con le autorità sanitarie, ha detto MacInnis. In ogni caso, ha sottolineato che «non vi è alcuna indicazione di un aumento dei casi o dei decessi nella regione che corrisponda a questo aumento delle infezioni da BA.2 che stiamo vedendo».

Tutte le versioni di Ómicron sono altamente contagiose, quindi la variante ha rapidamente sostituito le precedenti forme di coronavirus, come Delta. Inoltre, diversi studi hanno rilevato che BA.2 è ancora più trasmissibile di BA.1 .

«L'Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria stima che la sottovariante BA.2 stia crescendo dell'80% più velocemente di BA.1. Anche negli Stati Uniti, BA.2 sembra essere sulla buona strada per superare BA.1 per diventare la variante dominante «, ha spiegato la dott.ssa Leana Wen, medico del pronto soccorso e professore di politica sanitaria presso la Milken Institute School of Public Health del Milken Institute della George Washington University's Milken Institute. L'esperto ha convenuto che «la buona notizia è che la sottovariante BA.2 non sembra causare una malattia più grave di BA.1".

Secondo gli ultimi rapporti dell'OMS, i casi globali sono cresciuti dell'8% nell'ultima settimana secondo i rapporti registrati . La percentuale di casi di BA.2 è aumentata costantemente in alcune parti dell'Africa, dell'Asia, dell'Europa e del Medio Oriente dalla fine del 2021.

Tempi di raddoppio delle diverse varianti del coronavirus

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), BA.2 è attualmente responsabile di un terzo delle infezioni statunitensi , tuttavia i casi di COVID-19 hanno seguito il modello di declino che ha segnato la fine dell'aumento di BA.1 di Ómicron.

Il dottor John Brooks, epidemiologo medico del CDC e direttore medico della risposta COVID-19, ha affermato che mentre le infezioni correlate a BA.2 potrebbero aumentare, è improbabile che le malattie gravi o i decessi associati alla sottovariante aumentino.

«I nostri dati suggeriscono che continuerà a crescere», ha anticipato l'epidemiologo del CDC. «Ma abbiamo alcune cose che funzionano a nostro favore. La precedente infezione con la variante originale di Omicron sembra conferire protezione, non necessariamente contro le infezioni, ma sicuramente contro malattie gravi e morte «, ha affermato Brooks.

Sebbene BA.2 sia più trasmissibile di BA.1, non è stato dimostrato che causi una malattia più grave . E sebbene la SARS-CoV-2 sia mutata considerevolmente da quando i vaccini sono stati sviluppati per la prima volta contro di esso, le formule attuali funzionano ancora, ha affermato la dott.ssa Maria Van Kerkhove, uno dei principali epidemiologi dell'OMS questa settimana. « I vaccini sono ancora incredibilmente efficaci nel prevenire malattie gravi e morte, anche contro i sublinaggi BA.1 e BA.2" , ha detto.

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), BA.2 è attualmente responsabile di un terzo delle infezioni statunitensi

«Dovremmo cogliere l'occasione offerta dall'attuale pausa per prepararci a una possibile ondata di preoccupazione aggiuntiva o variante», ha affermato il dott. Gavin Yamey, professore di salute globale e politica pubblica presso la Duke University, negli Stati Uniti. Per lui, per fare ciò, « la copertura della vaccinazione e l'applicazione dei rinforzi deve essere ampliata , oltre a garantire che maschere di alta qualità e test rapidi siano liberamente disponibili».

Gli scienziati sospettano che la rapida crescita di BA.2 sia dovuta alle sue mutazioni uniche . Nel gene della proteina spike sulla superficie del virus, BA.2 ha otto mutazioni che non si trovano in BA.1. Mentre gli esperti di Harvard sono ottimisti sulla tiepida avanzata di Ómicron BA.2 negli Stati Uniti, d'altra parte, l'OMS ha avvertito che gli aumenti dei casi globali sono solo l'inizio di quella che potrebbe essere una nuova ondata in alcune parti del mondo.

«Questi aumenti si stanno verificando nonostante le riduzioni dei test in alcuni paesi, il che significa che i casi a cui stiamo assistendo sono solo la punta dell'iceberg », ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'agenzia sanitaria internazionale la scorsa settimana.

La reinfezione con Omicron è possibile, ma non comune

Recenti studi condotti da ricercatori in Danimarca, dove gli scienziati sequenziano molti più casi di COVID-19 rispetto ad altre parti del mondo, hanno scoperto che la reinfezione da BA.2 può verificarsi dopo BA.1, ma è piuttosto raro .

Esaminando i dati di oltre 1,8 milioni di casi nel periodo di tre mesi tra novembre 2021 e febbraio 2022, hanno trovato solo 47 reinfezioni di BA.2 dopo BA.1. La maggior parte di loro era in «individui giovani e non vaccinati», hanno detto i ricercatori.

Tuttavia, non è chiaro per quanto tempo possa durare l'immunità contro Omicron e quanto funzioni davvero per tutti.

