La procura si pronuncia sulle interruzioni durante le audizioni di «Otoniel» nel PEC

Dairo Antonio Usuga David, alias "Otoniel", top leader of the Gulf clan, is photographed after being captured, in Bogota, Colombia October 23, 2021. Picture taken October 23, 2021. Colombian Police/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT NO RESALES NO ARCHIVES

Dopo questo venerdì, 25 marzo, si è saputo che la Giurisdizione Speciale per la Pace (JEP) ha respinto la richiesta di accoglienza di Dairo Antonio Úsuga David, alias «Otoniel», capo del clan del Golfo. La relazione fatta dall'Ufficio del Procuratore Generale della Nazione, nel contesto dell'episodio di aperto disprezzo contro il direttore del Dijín, il generale Fernando Murillo, per le continue interruzioni durante le udienze «Otoniel» nel PEC, in cui agisco come volontario, prima della decisione definitivo.

Nel documento della Procura, il procuratore delegato Alonso Pío Fernández, ha dettagliato le informazioni sulle due udienze in cui «Otoniel» sarebbe comparso per il caso Urabá e falsi positivi a Casanare, che ha dovuto essere sospeso a causa di azioni di polizia.

È importante ricordare che mercoledì scorso, 23 marzo, la sezione di riconoscimento dell'assenza di verità ha emesso misure precauzionali ordinando alla polizia nazionale di garantire la prenotazione e la privacy dell'interrogatorio «, è stato chiesto al direttore della polizia di Dijin, il maggiore generale Fernando Murillo, di riferire le ragioni della sicurezza espresse dalla polizia per interrompere l'udienza», ha detto all'epoca il JEP.

Secondo i documenti, all'udienza tenutasi il 10 marzo, presieduta dai giudici Óscar Parra e Hugo Escobar, doveva essere revocato a causa della presenza di «numerosi uomini in uniforme armati di fucili, armi da equipaggiamento, con elmetti e passamontagna, che, sebbene il magistrato chiedesse loro di farlo, mai andato in pensione per motivi di sicurezza nazionale», si legge nel documento rivelato da La W Radio.

Durante questa diligenza, l'Ufficio del Procuratore ha dichiarato che tutto ciò che è stato detto in udienza poteva essere ascoltato, il che non garantiva in alcun modo la prenotazione. «Il giudice Oscar Parra Vera ha chiesto, in diverse occasioni, di ritirarsi dal distretto su cui non erano d'accordo. Le petizioni sono state presentate al maggiore Salamanca, che era un «ufficiale di collegamento». Ha dichiarato che dovrebbe consultare questa determinazione con i suoi superiori», si legge nel rapporto della Procura della Repubblica.

A sua volta, l'ufficio del procuratore generale ha aggiunto che nell'udienza citata per martedì, 22 dello stesso mese, relativa alla partecipazione del Clan del Golfo a massacri e crimini contro l'umanità, commessi a Urabá Antioquia, Pío Fernández ha riferito che, nel complesso, la posizione dei luoghi disposti per far sedere i partecipanti era stato cambiato. Ciò significava che il luogo in cui sarebbe stato «Otoniel» era davanti alla porta d'ingresso. «Ci sono stati assegnati nuovi posti per sederci e il testimone con la difesa era vicino alla porta scorrevole a vetri dell'aula», ha detto.

Il delegato pubblico ha dichiarato che una volta iniziata l'udienza, presieduta dal giudice Nadiezhda Henríquez, la tunica è venuta a conoscenza della posizione del boss criminale e ha visto che la porta a vetri non era chiusa. Secondo gli agenti di polizia, doveva essere aperto da «protocolli di sicurezza», una questione che ha seriamente dispiaciuto il giudice, afferma il rapporto diffuso dalla stazione radio.

Nel suo rapporto, ha anche affermato che hanno chiuso di nuovo la porta, quando senza un minuto di quel movimento era passato, è stato riaperto di nuovo dal cognome maggiore Salamanca, che ha indicato che avrebbe dovuto rimanere in quello stato, il che ha causato la rovina e l'annullamento dell'udienza.

