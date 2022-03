Jorge Montoya agli osservatori dell'OAS: «Se vuoi guardare il dibattito vacancia, accendi la TV»

Il parlamentare per il Rinnovamento Popolare, Jorge Montoya, si è espresso contro gli osservatori del Stati americani delle Nazioni Unite (OAS) partecipano al Congresso della Repubblica per assistere al dibattito sulla mozione di posto vacante contro il presidente Pedro Castillo, che si svolgerà nel pomeriggio di lunedì 28 marzo.

In questo senso, il portavoce del partito celeste ha usato i suoi social network per esprimere ironicamente il suo rifiuto dell'intervento dell'OAS in un impegno per il quale sono «indesiderati».

«Mi rivolgo all'OAS e ai suoi rappresentanti che stanno cercando di interferire in un processo strettamente interno della nostra politica peruviana. Se vuoi guardare il dibattito sull'imminente posto vacante presidenziale, accendi la TV e metti il canale del Congresso oppure puoi guardarlo anche su Internet. Astenersi dal chiedere di essere invitati dove sono indesiderati», ha detto Montoya sul suo account Twitter.

Il deputato si è scagliato di nuovo contro l'OAS ricordando loro che non sono intervenuti quando è stato chiesto loro di avere un'audizione nel contesto delle denunce di presunta frode elettorale durante il secondo turno da parte di Peru Libre. «Hanno già avuto il loro momento in cui è stato chiesto loro di essere presenti e si sono rifiutati», ha detto.

ALTRI MEMBRI DEL CONGRESSO CONTRO

Adriana Tudela — Deputata di Avanza Pais

La deputata di Avanza País Adriana Tudela ha lamentato che l'OEA «si presta a una messa in scena che cerca di delegittimare un processo costituzionale e intimidire la rappresentanza nazionale».

«È preoccupante che i funzionari dell'OAS si prestino a una messa in scena che cerca di delegittimare un processo costituzionale e intimidire la rappresentanza nazionale. Il dibattito e la votazione sono pubblici. La sessione di lunedì può essere vista da chiunque da qualsiasi parte del mondo», ha scritto sul suo Twitter.

Alejandro Muñante — Deputato del Rinnovo Popolare

Il portavoce supplente per il Rinnovamento Popolare, Alejandro Muñante, ha commentato che sia l'OAS che la Commissione Interamericana per i Diritti Umani (IACHR) non dovrebbero preoccuparsi che il Congresso eserciti «il suo legittimo diritto di controllo politico».

«Ci atteniamo alla Costituzione e alle regole del Congresso. Sappiamo che lo fanno per demoralizzare un po' l'umore dei membri del Congresso. È una strategia politica che respingiamo. Se stanno per venire, lasciateli fare. Non abbiamo paura dell'OAS. Non stiamo facendo qualcosa di sbagliato», ha detto Muñante sul Canal N.

MEMBRI DEL CONGRESSO A FAVORE

Martha Moyano — Deputata delle forze popolari

Moyano ha osservato che è un «diritto» dell'esecutivo invitare i membri dell'OAS a partecipare alla sessione plenaria di lunedì. Tuttavia, ha specificato che l'ingresso dei supervisori di questa istituzione deve essere prima approvato dal presidente del Congresso, María del Carmen Alva.

«È un diritto che l'Esecutivo ha e chiede al Parlamento di dargli le agevolazioni. È una decisione che dovrà essere presa dal presidente del Congresso. Capisco che dovrai incontrare i portavoce per decidere», ha detto il legislatore alla stampa.

Diego Bazán — Deputato di Avanza Pais

Bazán ha accolto con favore il fatto che un gruppo di osservatori dell'OAS abbia supervisionato la funzione congressuale mentre il posto vacante presidenziale è stato discusso e votato.

«L'opinione di un popolo è che sono d'accordo sul fatto che gli osservatori dell'OAS vadano, dobbiamo capire che questo è già successo ed è anche nel suo legittimo diritto che il presidente lo richieda. Mi aspetto che gli osservatori dell'Oas facciano veramente il loro lavoro», ha detto a Exitosa.

CONTINUA A LEGGERE