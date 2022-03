Joe Biden ha incontrato i ministri degli affari esteri e della difesa dell'Ucraina in Polonia

U.S. President Joe Biden joins a meeting between U.S. Secretary of State Antony Blinken, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba and Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov, amid Russia's invasion of Ukraine, at the Marriott Hotel, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incontrato sabato i ministri degli Esteri e della Difesa ucraini al Marriott Hotel nel centro di Varsavia nei suoi primi colloqui con alti funzionari di Kiev da quando l'invasione della Russia è iniziata il 24 febbraio.

Durante l'incontro, Biden si è seduto a un lungo tavolo bianco accanto al segretario di Stato americano Antony Blinken; e al segretario alla Difesa Lloyd Austin. I ministri degli Esteri ucraini, Dmytro Kuleba, e i ministri della Difesa Oleksiy Réznikov, hanno detto che il pool di giornalisti accreditati alla Casa Bianca copre la visita.

Poco prima di mezzogiorno, la stampa ha avuto accesso all'inizio della riunione. I giornalisti hanno potuto sentire come Kuleba ha detto a Biden che, dall'inizio della guerra, ha imparato a «dormire in qualsiasi circostanza», permettendogli di riposare durante il treno che lo ha portato a Varsavia.

Biden ha risposto che anche lui può dormire sui treni, grazie al fatto che quando era senatore li portava quotidianamente per trasferirsi dalla capitale Usa allo Stato in cui risiedeva, il Delaware.

Joe Biden all'incontro con i ministri ucraini (Reuters/Evelyn Hockstein)

Kuleba ha detto in un tweet che l'incontro con questa numerosa delegazione statunitense consentirà di «cercare soluzioni pratiche in ambito politico e di difesa, per rafforzare la capacità dell'Ucraina di combattere l'aggressione russa».

Da parte sua, Reznikov ha detto sul suo account Twitter ufficiale che entrambi i ministri saranno presenti al discorso di Biden sulla guerra in Ucraina questo sabato alle 18:00 (17:00 GMT) al Palazzo Reale di Varsavia.

L'incontro tra le delegazioni statunitense e ucraina è durato più di un'ora e mezza e Biden è stato presente per circa 40 minuti, secondo la Casa Bianca.

All'incontro hanno partecipato anche l'ambasciatore ucraino in Polonia, Andrii Deshchytsia; e l'Incaricata d'Affari degli Stati Uniti in Ucraina, Kristina Kvien.

Dopo quell'incontro, Biden ha pianificato di incontrare il presidente polacco Andrzej Duda prima di visitare lo stadio di calcio PGE Narodowy, convertito in un centro rifugiati per servire alcuni degli oltre 2,17 milioni che sono fuggiti in Polonia dall'inizio della guerra.

Oltre a incontrare i rifugiati, Biden interagirà con il sindaco di Varsavia, Rafał Trzaskowski, e con le organizzazioni che stanno portando avanti la risposta umanitaria, tra cui l'organizzazione anti-fame World Central Kitchen, fondata dallo chef spagnolo José Andrés.

Il discorso di Biden prima di tornare a Washington si concentrerà sugli «sforzi uniti del mondo libero per sostenere il popolo ucraino», secondo la Casa Bianca.

Durante il suo tour europeo, iniziato mercoledì, Biden ha anche visitato l'esercito americano vicino al confine ucraino e ha partecipato a tre vertici NATO, G7 e Unione europea (UE) a Bruxelles incentrati sull'invasione russa dell'Ucraina.

(Con informazioni fornite da EFE e AFP)

