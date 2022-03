Joe Biden ha affermato che Putin «non può rimanere al potere»

U.S. President Joe Biden speaks during an event at the Royal Castle, amid Russia's invasion of Ukraine, in Warsaw, Poland, March 26, 2022. REUTERS/Aleksandra Szmigiel





«Per l'amor di Dio, quest'uomo non può rimanere al potere», ha detto Biden di Putin al termine di un discorso sull'Ucraina a Varsavia. Questa è la prima volta che il presidente degli Stati Uniti chiede un cambio di governo in Russia.

Di fronte a migliaia di persone a Varsavia, molte delle quali ucraine, Biden ha anche invitato l'Occidente ad armarsi di «coraggio» per una lunga guerra in Ucraina e ha riconosciuto che la vittoria non arriverà tra giorni o mesi. «In questa battaglia, dobbiamo tenere gli occhi aperti: questa battaglia non sarà vinta in giorni e mesi. Dobbiamo avere coraggio per la lunga lotta che ci aspetta», ha detto la gente in un discorso al Palazzo Reale di Varsavia.

L'americano ha avvertito questo sabato il suo omologo russo, Vladimir Putin, che ci saranno conseguenze se le sue truppe entreranno di un solo centimetro nel territorio della NATO. «Non pensare nemmeno di spostare un solo centimetro all'interno del territorio della NATO», ha avvertito Biden, che ha anche inviato un messaggio all'Ucraina: «Siamo con te».