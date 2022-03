In Colombia vengono applicate giornalmente circa 300mila dosi del vaccino contro il covid-19

Una enfermera pone una vacuna del fabricante Pfizer-BioNTech contra la Covid-19 durante una jornada de vacunación para personal médico, en la Plaza de los Artesanos, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Questo sabato 26 marzo, il Ministero della Salute e della Protezione Sociale ha riferito che dopo un calo del numero di vaccini applicati nel territorio nazionale nelle ultime tre settimane, vengono nuovamente applicate giornalmente circa 300mila dosi del vaccino contro il covid-19.

Nello sviluppo del posto di comando unificato numero 125, il viceministro della sanità pubblica e della fornitura di servizi, Germán Escobar Morales, ha sottolineato che questi risultati arrivano dopo gli adeguamenti apportati al piano nazionale di immunizzazione.

Allo stesso modo, il funzionario ha indicato che esiste ancora un divario significativo per chiudere le seconde dosi o completare i programmi. Per questo motivo, ha invitato i segretariati della salute dei comuni ad avviare strategie per aumentare il numero di persone che ricevono medicina biologica contro il covid-19, insieme a MinSalud.

«La richiesta dei segretari della salute è di continuare lo sforzo e di contare sul Ministero della salute e della protezione sociale per rivedere in modo differenziato la vaccinazione in quei comuni che sono in ritardo, per attuare strategie extramurali», ha aggiunto il vice ministro della sanità pubblica e del servizio Consegna.

Ci sono già più di dieci milioni di terze dosi applicate in Colombia

Durante il PMU in cui Germán Escobar Morales ha consegnato questo bilancio sulla vaccinazione in Colombia, ha anche assicurato che più di dieci milioni di dosi di richiamo sono già state applicate nel paese.

Con questo quadro in termini di piano vaccinale nazionale, il funzionario del Ministero della Salute ha aggiunto che c'è un trend positivo in termini epidemiologici e che l'occupazione ospedaliera non è elevata.

Lasciare la maschera in uno spazio aperto non ha influito negativamente

Il viceministro ha spiegato che il Paese è attualmente a basso livello di contagio, sia a livello di comunità che di ospedalizzazione ai tre livelli di complessità.

«In questo senso, come abbiamo visto nelle ultime settimane, siamo stati al di sotto di 400 casi al giorno in tutto il Paese e, cosa più importante, nelle morti quotidiane siamo rimasti al di sotto dei 20 in alcuni giorni», ha detto Escobar.

Per il viceministro, questa è una notizia importante per il Paese, «perché è dimostrato che misure come il non uso di maschere in spazi aperti (nei comuni con oltre il 70% di immunizzazione con schemi completi), non hanno avuto un impatto negativo sulla trasmissione della comunità e che è stata una decisione sulla base di prove scientifiche», ha detto.

La positività, invece, rimane al di sotto del 5%, dopo aver raggiunto il picco di Omicron del 40%. «Tuttavia, dobbiamo continuare con le misure all'interno di spazi chiusi e mantenere tutta la sorveglianza epidemiologica», ha detto il funzionario.

