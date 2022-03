Il colonnello generale Mikhail Mizintsev è furioso. Non è noto se a causa del fatto che un soldato che indossava un'uniforme non regolamentata abbia causato la morte di un compagno in strane circostanze o se questa sia un'espressione della sua enorme frustrazione per il fatto che le sue truppe non abbiano ancora conquistato la resiliente città di Mariupol.

- Guarda quella feccia lì, aggrottando le sopracciglia con i suoi occhi da bovino, mostrandomi la sua faccia infelice, la sua faccia puzzolente! , grida Mizintsev al telefono con un tenente responsabile di un'unità d'assalto dell'esercito russo.

- (...)

- Perché presti ancora servizio nel mio esercito? E perché devo perdere tempo con la tua feccia? Se sei il capo di un'unità, fai un passo avanti.

- (...)

- Perché la sua faccia non è ancora stata mutilata? Perché nessuno gli ha tagliato le orecchie? Perché questo idiota non sta ancora zoppicando?

L'audio brutale che mostra che tipo di generale è Mizintsev, è stato registrato questa settimana dai servizi segreti ucraini e rilasciato da Olexander Scherba, ex ambasciatore ucraino in Austria. Un monologo che riporta alla luce quello che era stato definito «il macellaio di Aleppo», la città siriana ridotta in macerie nel 2016, e che ora è diventata «il macellaio di Mariupol», la città portuale sul Mar d'Azov che resiste all'assalto delle forze russe e ai bombardamenti indiscriminati per un mese.

L'attacco all'ospedale materno e infantile di Mariupol. L'ottanta per cento dell'infrastruttura è stata distrutta dalle forze russe. (Foto AP/Evgeniy Maloletka, File)

Le forze russe, che si unirono a Bashar al-Assad nei suoi sforzi per reclamare la Siria da vari gruppi ribelli - alcuni dei quali appoggiati dall'Occidente - che avevano diviso il paese durante la guerra civile, aiutarono il dittatore ad assediare e alla fine riconquistare la città nord-occidentale di Aleppo dalle truppe dei Liberi Esercito siriano. In totale, la battaglia per riconquistare la città è durata più di quattro anni, ma il periodo più intenso si è verificato alla fine del 2016, quando le forze russe e siriane hanno circondato la metà orientale mentre 270.000 civili sono rimasti all'interno e l'hanno bombardata per mesi prima di schierare truppe e carri armati per catturarla.

La Rete siriana per i diritti umani stima che almeno 23.000 civili siano morti durante questo periodo, sebbene il numero esatto sia difficile da ottenere e potrebbe essere più alto. Gli analisti militari dell'Istituto per lo studio della guerra hanno affermato che l'assedio è stato «segnato da un grado senza precedenti di ferocia e sofferenza».

Le forze russe hanno usato bombe a grappolo, armi chimiche e bombe incendiarie - tutte proibite dalle carte internazionali - durante l'assedio. È stato dimostrato che gli ospedali sono stati sistematicamente attaccati e alla fine sono stati completamente distrutti dai bombardamenti. Sono stati dichiarati frequenti cessate il fuoco, ma le pause nei combattimenti sono state spesso utilizzate dalle forze russe e siriane per riarmarsi e riposizionarsi prima di riprendere l'assalto. Altri non sono stati affatto rispettati, o sono stati usati per scopi propagandistici, accusando i ribelli di violarli come pretesto per raddoppiare gli attacchi.

Alla fine, sono stati offerti corridoi umanitari ai civili che desideravano sfuggire ai combattimenti, e sebbene migliaia di loro siano riusciti a fuggire, altri hanno detto di essere stati arrestati mentre cercavano di uscire, mentre alcuni sono stati giustiziati o sono morti lungo percorsi presumibilmente «sicuri». Gli osservatori hanno documentato più di 100 esecuzioni sommarie durante l'assedio, mentre la rete siriana per i diritti umani ha dichiarato che quasi 2.500 persone sono state arbitrariamente detenute e torturate, decine delle quali bambini.

Il colonnello generale Mikhail Mizintsev, capo dell'unità dell'esercito russo di stanza in Crimea che ha attaccato la città di Mariupol con sangue e fuoco. (Ru.mille)

La popolazione di Mariupol sta subendo un destino simile, anche se su scala più ampia. Prima dell'invasione russa, questo porto strategico contava 400.000 abitanti. Si stima che circa 150.000 siano riusciti a fuggire. Le persone uccise dai bombardamenti potrebbero essere più di 20.000, compresi i bambini e le donne in travaglio del principale ospedale di maternità della città e le centinaia che si sono rifugiate nel teatro drammatico dilaniato dalle bombe.

Il generale Mizintsev non gli stringe la mano quando deve ordinare un bombardamento anche se sa che l'obiettivo sono solo civili. Sembra divertirsi a provocare terrore tra coloro che sono rimasti nelle città assediate. Crede che in questo modo le truppe di difesa siano demoralizzate. Non gli dispiaceva usare bombe a grappolo o bombe al fosforo, vietate da tutte le convenzioni internazionali di guerra.

Ha persino lanciato un'operazione «reverse mirror» il 21 marzo per accusare l'Ucraina di usare armi chimiche. Ordinò di attaccare l'impianto chimico di Sumykhimprom, a Sumy. «A seguito del bombardamento, un serbatoio con ammoniaca è stato danneggiato e c'è stata una perdita di cui non conosciamo ancora le conseguenze», ha detto il sindaco della città più vicina.

Due giorni prima, Mizintsev ha parlato con un gruppo di giornalisti russi e ha fatto riferimento specificamente all'impianto chimico di Sumykhimprom, affermando che i «nazisti ucraini» avrebbero partecipato a un'operazione «falsa bandiera». Secondo Mizintsev, «hanno estratto impianti di stoccaggio contenenti ammoniaca e cloro per avvelenare massicciamente gli abitanti della regione di Sumy se unità delle forze armate russe entrassero in città». Mizintsev ha anche affermato che «questi nazisti stavano preparando provocazioni con veleni» a Kotlyarovo, vicino a Mykolaiv. «Per questo, i contenitori con sostanze chimiche tossiche sono già stati consegnati all'edificio della scuola elementare locale, che dovrebbe esplodere quando le truppe russe si avvicinano», ha aggiunto il generale. Non è successo niente di tutto questo.

Mizintsev occupa una delle più alte posizioni militari in Russia. È direttore del National Defense Control Center (NDCC), che sovrintende alle operazioni congiunte del Ministero della Difesa e delle Forze Armate. Controlla anche gran parte degli hacker dell'esercito che lavorano sui sistemi Astra Linux e Rusbitech. Ha assunto tale incarico nel 2014. Ha il suo ufficio in via Znamenka a Mosca. Riferisci direttamente a Vladimir Putin. È l '"orecchio» di Putin nei corridoi delle caserme.

La foto satellitare mostra la distruzione del Mariupol Drama Theatre attaccato dall'artiglieria russa quando centinaia di persone si stavano rifugiando lì. Più di 300 civili sono stati uccisi. Maxar Technologies/Dispensa tramite REUTERS.

Originario dell' «oblast» di Vologda, a nord di Mosca, Mizintsev - come tanti altri soldati sovietici della sua generazione - fu paradossalmente addestrato all'accademia militare di Kiev, prima di essere assegnato alla Germania dell'Est. Si specializzò poi nella ricognizione tattica e comandò le truppe russe nel Transcaucasus. È stato Valery Gerasimov, capo di stato maggiore delle forze armate russe, a esaminare le capacità di Mizintsev. La sua ascesa, iniziata nel 2011, è stata fulminea. Ha guidato le operazioni nel Caucaso settentrionale nel 2013, diventando un tenente generale a due stelle, fino a quando non ha raggiunto la sua attuale posizione presso l'NDCC. Da lì ha guidato l'operazione russa nella guerra siriana tra il 2015 e il 2016. Ha lasciato 23.400 civili morti e altri 41.000 feriti. Inoltre migliaia di casi di tortura e bambini usati dalle truppe russe per superarli nelle aree minate.

Il colonnello generale è venuto alla luce la scorsa settimana quando ha lanciato l'ultimatum russo alle autorità di Mariupol: «Abbassate le armi. A tutti coloro che lo faranno sarà garantito un passaggio sicuro fuori città. Le autorità municipali hanno l'opportunità di prendere una decisione e schierarsi con le persone. Altrimenti, il tribunale militare che li attende sarà solo una piccola parte di ciò che meritano per i terribili crimini commessi che la parte russa sta documentando con cura».

La risposta ucraina non si è fatta attendere. Kiev ha essenzialmente respinto l'ultimatum della Russia che chiedeva la resa della città assediata. «L'Ucraina non potrà mai accettare un ultimatum dalla Russia. Dovremo essere tutti morti, solo allora potremo adempiere all'ultimatum per Kharkiv, Mariupol o Kiev», ha tuonato il presidente Volodymyr Zelensky.

Fu quando Mizintsev raddoppiò la posta in gioco e lanciò il brutale attacco a Mariupol. Ha trasformato l'80% della città in pietre e ferri intrecciati. Centomila civili, la maggior parte dei quali anziani, sono sotto le bombe.

