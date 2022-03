Foo Fighters in Messico: Questa è stata la leggendaria presentazione di Taylor Hawkins giorni prima della sua morte

FILE PHOTO: Taylor Hawkins and Dave Grohl of the Foo Fighters arrive at the 2013 Rock and Roll Hall of Fame induction ceremony in Los Angeles April 18, 2013. REUTERS/Phil McCarten/File Photo

Nella notte di venerdì scorso, 25 marzo, tutti sono stati colti di sorpresa dalla scomparsa di Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters, che è stato trovato senza vita nella sua camera d'albergo a Bogotà.

Il gruppo era in Colombia per la loro presentazione all'Estéreo Picnic Festival. L'evento è stato annunciato da una dichiarazione della band, che si è rammaricata del fatto e ha presentato le proprie condoglianze e solidarietà alla famiglia del batterista.

«La famiglia Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita della nostra amata Taylor Hawkins. Il loro spirito musicale e le loro risate contagiose vivranno con noi tutti per sempre», hanno scritto sull'account del gruppo.

Tuttavia, fortunatamente per molti, il Messico è stato in grado di celebrare quella che sarebbe stata l'ultima esibizione con il batterista, poiché il 16 marzo si sono esibiti davanti al pubblico messicano al Foro Sol.

Versione Foo Fighters (foto: Screenshot)

La band ha dovuto posticipare la loro presentazione a novembre 2021 a causa della pandemia di COVID-19. Con il calo delle infezioni e la continuazione del via libera, il gruppo è stato in grado di presentarsi senza problemi a Città del Messico a più di 58.000 persone.

Il concerto è iniziato con la loro famosa canzone Times Like These e senza sosta, hanno continuato con Pretender e Learn to Fly, due classici della band.

A metà della canzone di Pretender, Dave Grohl, cantante della band, ha detto al pubblico riunito in inglese «This is going to be a long night», a cui la gente ha gridato follemente.

Il cantante ha chiesto «Vuoi che sia una notte lunga?» , una domanda che ha ripetuto in più occasioni al folle pubblico che ha gridato.

Dopo Learn to Fly, hanno continuato con No Son of Mine, che è stato accompagnato da un fantastico assolo di Grohl accompagnato da Hawkins alla batteria, che è apparso sullo schermo dando tutta la sua energia.

(foto: strada @foofighters /Liliana OCESA)

Dopo No son of mine, c'è stata la prima pausa in cui la gente ha colto l'occasione per gridare «Olé, olé, olé, il Foo, il Foo». La band ha continuato con l'esibizione di The Sky is the Neighborhood, seguita da Mine mine, in cui Grohl ha chiesto il grido dei partecipanti.

Poi ha detto che era passato molto tempo e che avrebbero suonato più canzoni possibili. «Vuoi uno spettacolo di un'ora? Vuoi un'ora?» , hanno negato tutti. «Vuoi un'ora e mezza?» , persone negate di nuovo. «Vuoi due ore?» ,» Due ore e mezza? «, «Vogliono che suoniamo tutte le canzoni che possiamo senza fermarci», hanno affermato tutti.

«Sarà una notte lunga», ha detto il cantante.

Così hanno continuato senza pause o false uscite, senza fermarsi a These days, Walk, Shame shame e Breakou t. fino a metà del concerto, Hawkins ha brillato per l'esecuzione di Somebody to Love della band inglese Queen.

Ha abbandonato il suo posto alla batteria, sostituendolo Grohl, che era un batterista della band Nirvana, per andare al fronte gridando il mitico «Eo» di Freddy Mercurie, all'unisono con il pubblico. Allo stesso modo lo ha scambiato con il nome del cantante. «Odia quando lo faccio, mi dispiace. Ok, non mi dispiace», ha scherzato Hawkins.

Allo stesso modo hanno eseguito una canzone dei Bee Gees, anche se rimarrà senza dubbio nella memoria e nel cuore di tutti, l'interpretazione di Hawkins.

Hanno continuato con le canzoni All My Life, Run, Wheels, Love Dies Young, This Is a Call, Best of You, Aurora, Monkey Wrench e hanno chiuso con una delle loro canzoni più popolari: Everlong. Alla fine Grohl ha salutato insieme a tutta la band, lanciando baci e ringraziando il pubblico.

Il batterista è morto all'età di 50 anni, sebbene il motivo non sia stato chiarito da parte delle autorità. Anche se Hawkins è andato in overdose nel 2001 che lo ha lasciato in coma.

CONTINUA A LEGGERE: