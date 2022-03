Foo Fighters: È così che i fan peruviani hanno reagito alla morte improvvisa di Taylor Hawkins

Una notizia terribile è stata quella che è successo questo venerdì, da quando Taylor Hawkins, batterista della band, è morto il 25 marzo , secondo il rappresentante della band. La causa della morte non è stata annunciata. Aveva 50 anni.

E cioè, l'account ufficiale di Foo Figthers ha dato la terribile notizia sulle sue reti ufficiali. «La famiglia Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita della nostra amata Taylor Hawkins. Il loro spirito musicale e le loro risate contagiose vivranno con noi tutti per sempre», ha detto il gruppo in una dichiarazione sul suo account Twitter ufficiale.

Il corpo dell'emblematico musicista è stato trovato senza vita nell'albergo in cui alloggiava con la band. Aveva 50 anni

Cos'è successo a Taylor Hawkins?

Secondo quanto riferito dalla Colombia, il corpo senza vita del famoso musicista è stato trovato in un hotel situato a nord di Bogotá. Nell'albergo, dove alloggiava la banda, c'è un gruppo di poliziotti giudiziari e forensi di medicina legale che effettuano il rispettivo sollevamento del corpo.

Questo evento è caduto come un secchio di acqua fredda tra il pubblico in attesa di vedere la rock band all'Estéreo Picnic Festival, alla periferia di Bogotà, dove quando hanno saputo la notizia molti sono scoppiati in lacrime.

Inoltre, prima che iniziasse la presentazione dei Black Pumas, gli organizzatori del festival e il leader di quel gruppo sono usciti per annunciare la notizia e hanno chiesto un minuto di silenzio in omaggio al batterista, che è stato rispettato da un pubblico scioccato da quanto accaduto.

I FAN SU TWITTER FANNO QUESTA TENDENZA

Su Twitter, i fan peruviani hanno pubblicato diversi commenti tristi per la morte sensibile di Taylor Hawkins.

«La morte del batterista dei Foo Fighters, è un sacco di errori nell'amico matrice. La fine del mondo è iniziata e non se ne sono accorti», ha scritto l'account Twitter, chiamato Kes.

I peruviani parlano su Twitter della morte del batterista Foo Figthers





Un altro utente il cui nome è Daniela Del Castillo ha scritto quanto segue come commento sull'account di Mike Beauvais. «Scioccante, straziante e una perdita così triste, le mie condoglianze da Lima, in Perù, alla sua famiglia, agli amici e ai compagni di band dei Foo Fighters, incredibile musicista e batterista come uno dei migliori, riposano al potere Taylor Hawkins, sempre ricordato e mai dimenticato», ha scritto.

Daniela del Castillo ha commentato la morte del batterista Taylor Hawkins, dei Foo Fighters

Un utente di nome «Islander 79″ lo fece sentire infastidito dal fatto che la band non fosse mai venuta in Perù». Mi dà fastidio non aver mai visto i Foo Fighters dal vivo e che non siano venuti in Perù. Un peccato per Taylor Hawkins», ha detto.

I peruviani piangono la morte di Taylor Hawkins

Infine, l'account itnever3nds__ ha scritto un post emozionante dopo aver appreso della morte del batterista Taylor Hawkins. «A 14 anni sono impazzito per un falso poster dei Foo Fighters in Perù, sperando di vedere un giorno ciascuno dei membri. Non li vedrò tutti, ma anche se mi piacciono i tuoi tocchi a distanza #taylorhawkins senza parole», ha detto.

CONTINUA A LEGGERE