Dal Patto di Lima per restare fuori dal Qatar: Colombia e Perù per una quota di Coppa del Mondo

Questo martedì 29 marzo, la nazionale colombiana visiterà il Venezuela per giocare l'ultima data delle qualificazioni sudamericane al Qatar 2022. Nell'ultima partita, che è stata contro la Bolivia, la nazionale ha aperto una piccola possibilità di andare alla Coppa del Mondo dopo aver vinto 3-0.

L'ultima giornata sarà cruciale per la Colombia, in quanto dipenderà dai risultati di altre partite per poter andare al ripescaggio. Ora, va tenuto presente che ci sono altre due squadre che si trovano nella stessa situazione della squadra guidata da Reinaldo Rueda: Perù e Cile.

Perché il miracolo accada, bisogna tenere presente che la squadra colombiana è al sesto posto in classifica, con 20 punti; uno giù dal Perù, che è quinto, quindi dovrà battere il Venezuela e sperare che la squadra del Gareca non segni i tre punti contro il Paraguay; e che il Cile batte l'Uruguay, poiché con questo punteggio sarebbe riuscito a sigillare la sua strada per il ripescaggio.

Per questa fine dei turni di qualificazione, si è parlato ancora del «Patto di Lima» poiché nelle ultime qualificazioni, che dovevano andare ai Mondiali in Russia, l'ultima partita della nazionale era contro gli Incas, di cui è noto che, con pochi minuti per andare al fischio finale, Radamel Falcao ha detto a Paolo Guerrero di giocare per lasciare il marcatore 1-1.

Ricordiamo che questo risultato ha giovato a entrambe le squadre poiché la Colombia si stava qualificando direttamente per la Coppa del Mondo e il Perù stava prendendo il posto del ripescaggio. Con questo, ora si ritiene che quelli guidati da Ricardo Gareca possano far pagare questo «favore» alla squadra nazionale per avere l'opportunità di andare ai playoff.

È così che hanno fatto Colombia, Perù e Cile l'ultima volta che hanno affrontato e sconfitto rispettivamente Venezuela, Paraguay e Uruguay nella fase a eliminazione diretta:

Nazionale di calcio colombiana

Colombia 3-0 | 9 ottobre 2020. Obiettivi: Luis Muriel (2) e Duvan Zapata.

Il 1 settembre 2016, la Colombia ha battuto il Venezuela nella partita per la settima data delle qualificazioni sudamericane contro la Russia 2018 giocata a Barranquilla. James Rodriguez e Macnelly Torres hanno segnato i gol della squadra del caffè, lasciando il punteggio di 2-0.

Nazionale peruviana

Paraguay 2-2 Perù | 9 ottobre 2020 - Obiettivo: André Carrillo.

L'ultima volta che il Paraguay ha battuto la nazionale peruviana è stato il 17 ottobre 2012 allo stadio Defensores del Chaco per le Qualificazioni ai Mondiali del Brasile 2014. In quella partita i Guaraníes si imposero con la minima differenza sugli Incas con un gol di Pablo Aguilar al 52′.

nazionale cilena

Uruguay 2-1 Cile | 8 ottobre 2020 - Obiettivo: Alexis Sanchez.

Per le qualificazioni sudamericane a Russia 2018, il Cile ha battuto l'Uruguay 3-1 alla dodicesima giornata. I gol sono stati segnati da Alexis Sanchez (2) e Eduardo Vargas. Questa è stata l'ultima volta che la squadra di Martín Lasarte ha battuto l'Uruguay.

CONTINUA A LEGGERE: