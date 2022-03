Cosa ha detto Diego Boneta sulla sostituzione di Carlos Rivera in «José el Soñador»

Carlos Rivera si è posizionato come uno dei più importanti attori e cantanti dell'industria messicana. Con apparizioni come Simba nella commedia Il re leone, recentemente, il nativo di Tlaxcala sta portando avanti un altro importante progetto nel teatro musicale: José el Soñador.

Così, visto il clamoroso successo che ha avuto e l'affetto che ha conquistato da parte del pubblico, una nuova possibilità sembrava arrivare alle orecchie di Diego Boneta.

Durante un'intervista con Ventaneando, l'attore che ha recitato nella serie Luis Miguel ha confessato se sarebbe stato disposto a far parte della famosa commedia che attualmente vede protagonista l'interprete di canzoni come Remember Me, Return Me My Heart o Me Muero.

«Mi piacerebbe fare teatro musicale, dovremo trovare l'occasione giusta per tempi e cose del genere, ma è qualcosa che mi piacerebbe fare», ha detto Boneta a riguardo.

L'attore ha prodotto il suo primo film (Foto: Paramount+)

In questo modo, sebbene l'attore fosse entusiasta di far parte di questo mondo, ha sottolineato che oggi sarebbe difficile per lui, visto che ha molti progetti lungo la strada.

«Abbiamo appena finito At Midnight, che è il primo film che faccio con la mia casa di produzione Tre amici con mia sorella, con i miei migliori amici è stata un'esperienza super bella», ha detto.

Oltre a quanto sopra, l'attore di soap opera come Rebelde o Mission S.O.S ha dichiarato di essere anche in un momento molto pieno della sua vita, poiché la sua relazione con Renata Notni stava andando meglio che mai.

Va ricordato che, su questo punto, le voci che circondano la storia d'amore di Diego non si sono fermate, poiché all'inizio dell'anno si è cominciato a dire che presumibilmente il matrimonio tra i due piccioncini fosse alle porte.

Diego Boneta e Renata Notni in viaggio (Foto: Instagram/ @diego)

Tutto è iniziato quando si è diffuso il fatto che Notni e Boneta avrebbero dovuto fidanzarsi durante una vacanza a New York. Quindi l'artista ha dovuto uscire per dire che non ha dato anelli di promessa alla sua ragazza.

È stato durante un incontro con i media nel gennaio 2022, quando Boneta ha menzionato davanti alle telecamere del programma Venga la Alegría che non era ancora nei suoi piani raggiungere l'altare.

«No, quello che posso dirvi è che sono molto felice in questo momento», ha detto. Il cantante 31enne ha anche approfittato dei microfoni per chiedere ai suoi fan di non credere a tutto ciò che viene detto sulla sua persona o sulla sua relazione.

L'attore ha detto che non vuole ancora sposarsi (Foto: Instagram/ @diego)

Sebbene Diego Boneta e Renata Notni non siano fidanzati, l'interprete ha detto di essere molto felice e più innamorato che mai. Tuttavia, ha detto che finora non ha pensato di raggiungere l'altare con l'attrice, ma non ha escluso nemmeno la possibilità. Inoltre, ha notato che entrambi preferiscono godersi la loro storia d"amore prima di fare il passo successivo.

«Sono molto felice, innamorata. In questo momento siamo concentrati su questo momento. Nel momento in cui succederà qualcosa del genere sarai il primo a sapere [...] Sono concentrato su questo momento e poi vedremo cosa sta arrivando», ha detto.

La coppia ha raccolto speculazioni sul loro presunto fidanzamento con l'umorismo, poiché sia l'attore di The Rock Age che l'attrice di La vengeance de las Juanas hanno riso delle voci invece di arrabbiarsi.

CONTINUA A LEGGERE