Congresso: il banco Avanza País cerca di abrogare il decreto che regola i servizi di outsourcing

Il 25 marzo, la banca Avanza País ha presentato un disegno di legge per abrogare i regolamenti di legge e il decreto legislativo regolamentare i servizi di outsourcing proposti dal Ministero del Lavoro e della Promozione dell'Occupazione. Questo era stato sollevato e promosso dal ministro del settore, Betssy Chavez.

Il disegno di legge è 1522/2021-CR. Si dice che i membri del Congresso che sottoscrivono l'iniziativa sono Patricia Chirinos, Rosselli Amuruz Dulanto e Alejandro Enrique Cabero. D'altra parte, contiene le firme dei membri del Congresso José Daniel Williams Zapata, Alejandro Enrique Cabero, Diana Carolina González, Patricia Chirinos, Jessica Rorelli Amarus Dulanto e Adriana Tudela.

QUAL È IL DECRETO SUPREMO CHE LIMITA LA LEGGE SULLA TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI?

La legge 29245, come modificata dal D.Lgs. 1038, disciplina i servizi di outsourcing. Ciò significa che stabilisce i casi in cui l'esternalizzazione dei servizi è appropriata, i requisiti, i diritti e gli obblighi della società madre e della società terza. Indica anche le sanzioni in caso di denaturalizzazione di questi contratti commerciali.

Pertanto, ciò che fa questo decreto (DS 001-2022-TR) emesso dal governo il 24 febbraio 2022 è limitare l'outsourcing in specifici casi: per «principali imprese i cui lavoratori sono soggetti al regime lavorativo di attività privata, che esternalizzano attività o lavori specializzati, che fanno parte della loro attività principale, a condizione che avvenga con il movimento continuo di lavoratori dalle imprese in outsourcing ai loro luoghi di lavoro o operazioni ».

Inoltre, identifica i casi in cui l'outsourcing è distorto, il contenuto dei contratti; e vengono definiti concetti come «attività o lavori specializzati», «core business» e viene approvato il regolamento della legge 29245.

LO CONSIDERANO INCOSTITUZIONALE

Lo stesso giorno in cui è stato pubblicato il decreto, la Camera di Commercio di Lima (CCL) ha riferito che limita e limita l'esternalizzazione dei servizi. Questo lo ha descritto come una flagrante violazione del principio di gerarchia normativa previsto dalla Costituzione politica del Perù.

«Il DS 001-2022-TR, che stiamo interrogando, prevede che le attività che hanno come oggetto il nucleo dell'attività a cui si fa riferimento nello scopo aziendale della società non possano essere esternalizzate, consentendo 180 giorni per i contratti già conclusi per conformarsi al nuovo regole imposte dal Ministero del Lavoro e della Promozione dell'Occupazione, altrimenti, i lavoratori della società di outsourcing saranno trasferiti al libro paga della società principale», ha spiegato il CCL.

Ha anche osservato di essere rimasti sorpresi dalla decisione unilaterale, poiché nella sessione speciale del Consiglio nazionale del lavoro (CNT), tenutasi il 28 gennaio, i rappresentanti delle federazioni sindacali delle associazioni imprenditoriali e lo stesso Ministero del Lavoro hanno convenuto che la proposta del ministro dovrebbe primo passaggio al comitato tecnico di lavoro della CNT per essere esaminato e discusso.

«Abbiamo appreso che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espresso il suo disaccordo con le modifiche normative all'esternalizzazione dei servizi proposte dal ministro Betssy Chávez, nonostante ciò, unilateralmente e unilateralmente, la proposta è stata approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) su richiesta del Ministro», ha affermato il CCL.

L'istituzione ha anche affermato che le norme che devono essere prese in considerazione dalle società che concludono contratti di esternalizzazione sono già previste dalla legge 29245 e non possono essere limitate o limitate da semplici regolamenti.

«Questo fatto arbitrario motiverà le società interessate a presentare richieste di azioni popolari davanti alla magistratura, data la manifesta incostituzionalità del decreto in questione», ha avvertito il sindacato.