«Complessato e ignorante»: Javier Lozano ha battuto AMLO e Semarnat per aver criticato la campagna contro il treno Maya

Il controverso attivista del Partito di Azione Nazionale (PAN), Javier Lozano Alarcón, si è scagliato contro il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) per la risposta della sua amministrazione alle celebrità che hanno partecipato nella campagna contro il treno Maya.

Nell'ambito della Giornata mondiale dell'acqua, attori e cantanti si sono uniti a una campagna nazionale chiamata Sélvame Del Tren, che mira a sensibilizzare i cittadini ed esprimono le loro preoccupazioni per la modifica della tranche 5 del lavoro di punta dell'attuale amministrazione.

In risposta, il Segretariato per l'ambiente e le risorse naturali (Semarnat) ha messo in dubbio le prestazioni delle celebrità che hanno partecipato, chiedendo dove fossero trovati quando «è iniziata la vera devastazione».

Lozano si è scagliato contro la dipendenza, i seguaci di Morena e il presidente López Obrador (Foto: Twitter/ @JLozanoA)

Attraverso una dichiarazione intitolata Dov'erano gli pseudo-ambientalisti quando la vera devastazione è iniziata anni fa nel sud-est del Messico? , il governo della Quarta Trasformazione (Q4) ha sottolineato che le informazioni diffuse dalle personalità nel mondo dello spettacolo sono errate, poiché le loro denunce sono situazioni iniziate 30 anni fa.

«Le pubblicazioni che circolano sui social network, con disinformazione o disinformazione, in cui gli pseudo-ambientalisti fanno credere alla popolazione che il governo stia promuovendo la devastazione ambientale (...) sono situazioni gravi condivise degli ultimi 30 anni che hanno danneggiato la regione naturale ricchezza e non erano degni di alzare la voce di coloro che oggi si ergono come difensori dell'ambiente», si legge nel comunicato.

Di fronte a questo, Javier Lozano è scoppiato contro la dipendenza, i seguaci del partito Movimiento Regeneración Nacional (Morena) (Morena) e il presidente López Obrador, che ha descritto come «autocosciente, ignorante e irresponsabile», come ha assicurato che nessun altro governo ha risposto a un dimostrazione in questo modo.

(Foto: Twitter/ @otero_rj)

Il panista non è stato l'unico a rispondere alla dichiarazione, poiché il testo ha provocato critiche e ridicoli da parte di centinaia di utenti di Internet. È stato il caso dell'attore Gael García Bernal, che si è rammaricato che l'affermazione fosse «ignorante e aggressiva».

La conduttrice di El Pulso de la República, Chumel Torres, ha ironizzato sul fatto che il governo AMLO abbia pianto più in tre anni di Victoria Ruffo in tutti i suoi romanzi.

(Foto: Twitter/ @AlejandroZeind)

Un altro utente ha chiesto all'agenzia di svolgere il proprio lavoro, poiché, ha detto, «sono diventati patetici, mai prima così screditati, mai prima così palesemente volgari. Non so chi gestisca questo account, ma sicuramente non è un professionista».

Mentre un utente di Internet ha chiesto di conoscere le manifestazioni di impatto ambientale che l'amministrazione ha affermato di fare, nonché di mostrare i progetti che sta portando avanti. «Oppure è richiesta una petizione tramite l'Istituto nazionale per la trasparenza, l'accesso alle informazioni e la protezione dei dati personali (INAI)? Con la documentazione in mano e non capiamo», ha aggiunto.

Al che l'istituzione ha risposto: chiunque desideri esercitare il proprio diritto di accesso alle informazioni può farlo alla pagina http://plataformadetransparencia.org.mx».

(Foto: Twitter/ @PabloMontanoB)

«È così retrogrado dire che qualcuno non ha il diritto di difendere il presente perché non ha difeso il passato. Non è mai troppo tardi per svegliarsi e recitare! Peserà chi ti pesa» e «1.- Che tuo linguaggio patetico e di basso livello. 2.- Hai già pronto lo studio sull'impatto ambientale? 3.- Sai cos'è la meccanica del suolo?» , sono state altre osservazioni.

CONTINUA A LEGGERE: