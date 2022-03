Antauro Humala: Le possibilità che abbia di uscire di prigione o di essere graziato da Pedro Castillo

Antauro Humala, hermano del expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016). EFE/STR./Archivo

A seguito della sentenza della Corte costituzionale che ripristina la grazia concessa da Pedro Pablo Kuczynski ad Alberto Fujimori, Antauro Humala Tasso, il fratello dell'ex presidente Ollanta Humala incarcerato dal Andahuaylazo, non ha perso la speranza di essere presto rilasciato dal carcere e ha scritto una lettera a un media in cui spiega i motivi per cui dovrebbe essere rilasciato.

Nel 2009, il leader etnoceo è stato inizialmente condannato a 25 anni di reclusione per il sequestro della stazione di polizia di Andahuaylas nel 2005, che ha provocato la morte di quattro poliziotti. Tuttavia, la sua difesa ha impugnato la sentenza ed è riuscita a cambiare il reato di omicidio qualificato, di cui è stato accusato, a quello di semplice omicidio. Così la sua pena è stata ridotta a 19 anni, quindi dovrebbe essere rilasciato dal carcere nel gennaio 2024.

Oggi Antauro Humala avrebbe due modi per uscire dalla prigione di Ancon II prima del 2024. Nella sua lettera a Exitosa, sostiene che avrebbe già scontato la pena per il riscatto (indennità carceraria) a causa di diversi mesi di lavoro e istruzione che ha svolto in carcere. L'altro modo è che il Presidente della Repubblica, Pedro Castillo, gli conceda la grazia , come aveva promesso nell'aprile 2021, mentre era ancora in corsa per la presidenza.

PER PRESTAZIONI CARCERARIE

Per Antauro Humala, «ha diritto alla libertà per la pena scontata con la redenzione» e ritiene che finora abbia un «eccesso di reclusione di sei mesi». «Sono, quindi, una persona rapita dallo Stato via MINJUS/INPE», ha detto.

Infobae ha parlato con l'avvocato Vladimir Padilla Alegre, membro di Padilla & Chang Abogados, che ha spiegato che, come regola generale, «tutti coloro che sono condannati per un reato devono scontare la pena» a cui è stato condannato. Tuttavia, ha indicato che «lo scopo della sanzione è ri-socializzare». Pertanto, se si riesce a dimostrare che nel tempo trascorso ha raggiunto lo scopo della sentenza, potrebbe essere rilasciato prima.

Nonostante ciò, ha chiarito che il servizio della pena (in meno tempo di quanto la sentenza impone) è un potere del giudice, piuttosto che un diritto della persona condannata.

«Si può lavorare o studiare (all'interno del carcere), ma i rapporti della commissione che valuta all'interno del carcere possono essere negativi. Cioè, potresti aver lavorato, ma hai, ad esempio, conflitti di adattamento e rimani un rischio», ha spiegato.

«Non si tratta di vendere il tuo lavoro per la libertà, ciò che conta è che tu risocializzi. L'istruzione e il lavoro sono un mezzo per questo», ha aggiunto.

Ha osservato che ci sono reati, come la criminalità organizzata, che non includono le prestazioni carcerarie e che il responsabile dell'attestazione della risocializzazione del detenuto è un team tecnico multidisciplinare dell'INPE (con psicologi, assistenti sociali, ecc.) che prepara un rapporto a cui si fa riferimento un giudice, che deciderà se applicare o meno un beneficio che potrebbe liberare la persona incarcerata.

E IL PERDONO?

Sebbene, come candidato, Pedro Castillo avesse promesso che avrebbe perdonato Antauro Humala; nel settembre 2021, il suo allora ministro della Giustizia, Aníbal Torres, ha assicurato che perdonare il leader etnochacerista non sarebbe praticabile perché il crimine per il quale è condannato non lo consentirebbe lui accesso alla grazia presidenziale.

«Secondo la legge, per il crimine per il quale è condannato non è possibile. Potrebbe essere stata la campagna offerta, potrebbe essere stata quella l'intenzione, ma ora dobbiamo esaminare la possibilità costituzionale e legale di quella situazione «, ha detto Torres all'epoca.

A questo proposito, l'avvocato Vladimir Padilla ha ricordato che «il perdono è una facoltà presidenziale, un ritardo rispetto alla monarchia quando il re, onnipotente, ha determinato chi ha dato la libertà».

Tuttavia, ha ritenuto che, sebbene legalmente si tratti di un potere presidenziale, il capo dello Stato non può ignorare il diritto internazionale che afferma, ad esempio, che i crimini contro l'umanità non possono essere presi in considerazione per una grazia presidenziale.

Ha aggiunto che il perdono più accettato nella dottrina è quello dato per motivi umanitari, quando la persona incarcerata è malata terminale.

Per questo motivo, nel caso di Antauro Humala, che non ha commesso un crimine contro l'umanità, potrebbe ricevere la grazia se si dimostra affetto da una malattia terminale, ma «non come favore politico».

