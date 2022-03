Vinicius si dice «molto felice» dopo aver segnato il suo primo gol per il Brasile

Rio de Janeiro, 24 marzo Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid, è stato emozionante questo giovedì dopo aver segnato il suo primo gol per la nazionale brasiliana, nella vittoria per 4-0 sul Cile nelle qualificazioni sudamericane per i Mondiali del 2022 in Qatar. «Maracanà e la mia famiglia: non c'era posto migliore per segnare il mio primo gol in nazionale. Sono molto felice», ha detto l'ex giocatore del Flamengo nelle dichiarazioni alla rete del Globo sul prato dello stadio di Rio de Janeiro, la sua vecchia casa. Vinicius ha detto che spera di «continuare ad aiutare» Canarinha e fare «grandi partite» con la maglia della nazionale. «Era l'ultima partita in Brasile prima della Coppa. Molto felice che il pubblico sia con noi. Ora dobbiamo continuare a lavorare per vincere il titolo a fine anno», ha detto. Vinicius ha messo 2-0 sul tabellone nello sconto del primo tempo, dopo un passaggio di Antony, a seguito di un fallimento di Claudio Bravo, che ha lasciato passare Neymar ed è finito ai piedi del giocatore madridista. È stato il primo gol del 21enne attaccante nel suo dodicesimo match per l'assoluto. Il Brasile, già qualificato per il Qatar 2022 da qualche giorno, ha battuto il Cile nel Maracaná e continua ad essere il leader imbattuto delle qualificazioni sudamericane, con tredici vittorie e tre pareggi. Neymar, Coutinho, entrambi su rigore, e Richarlison hanno completato la sconfitta per la squadra di Tite. CAPO cms/auto