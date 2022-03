Video: «Attenti al tuo presunto», l'avvertimento di Elianis Garrido a Nicolás Arrieta

Attraverso i suoi social network, Nicolás Arrieta è stato responsabile di negare gli influencer in diverse occasioni rispetto ai concorsi che organizzano tramite Instagram in cui offrono premi milionari. La vittima più recente dei suoi attacchi è stata Yeferson Cossio, con il quale ha avuto una forte disputa dopo averlo accusato di essere un truffatore per conto di un sito di gioco d'azzardo da lui promosso.

Tuttavia, l'uomo di Bogotà ha condiviso attraverso i suoi social network un meme in cui prende in giro questo tipo di attività che diversi influencer svolgono per aumentare i loro follower e aumentare gli utenti dei diversi marchi che promuovono, in cui ha incluso un'immagine del presentatore Elianis Garrido.

L'influencer ha condiviso l'immagine sul suo account Instagram con le foto di altri generatori di contenuti indicandoli come truffatori. Tratto da Instagram @nicolasarrieta

«Dì squali, hahaha non rispettano hiejup... hahaha», ha scritto lo youtuber accanto all'immagine in cui compaiono anche i volti di Yina Calderón, Aida Victoria Merlano, Andrea Valdiri e La Liendra.

In risposta all'immagine, Elianis Garrido ha condiviso un messaggio sull'account Instagram di Nicolás Arrieta in cui ha sottolineato senza mezzi termini che le presunzioni, quando irte di insulti, comportano anche un crimine e ha difeso la sua immagine sostenendo che non svolge alcun tipo di lotterie sui suoi social network.

«Non faccio concorsi... Non compro follower e non pago per falsi affetti. E non ho MAI promesso alcun «regalo» o «premio» in cambio di nulla sulle mie reti, i miei contenuti e follower sono organici, a causa dei miei contenuti e della mia carriera. Non vendo 'spettacoli', né vivo 'cacciando' controversie con nessun influencer «, ha detto il conduttore di 'Lo Sé Todo'.

L'ex protagonista del romanzo ha detto allo youtuber che, se ha qualche tipo di reclamo o commento contro di lei, può essere contattata direttamente in quanto è pienamente disposta a risponderle tramite il suo avvocato, senza danneggiare la sua immagine con ipotesi che non si basano su nulla di legale.

«... Prima di usare la mia faccia in un post per generare contenuti e caricare statistiche e interazioni. Abbracci e volentieri il mio cellulare è disponibile per te», ha concluso il presentatore.

Immediatamente, Nicolás Arrieta ha risposto al commento barranquillera in cui gli diceva che non capiva perché la sua foto fosse apparsa nel meme e che forse la sua faccia è apparsa a causa del contenuto di cui parla nel suo programma e si è conclusa con una frase ironica in cui ha sottolineato che «Non l'ho fatto so anche che eri tu, non mi ricordavo di te».

Elianis Garrido ha risposto al post di Nicolás Arrieta in cui sottolinea che è anche una truffatrice con concorsi sui social media. Tratto da Instagram @rechismes

Inoltre, attraverso un video nelle sue 'InstaStories', il generatore di contenuti ha sottolineato a Garrido che in nessun momento sta cercando di caricare le sue interazioni con la pubblicazione di un meme e che forse è lei a non sapere come funzionano queste immagini sui social network.

«Voglio fare delle scuse pubbliche a Elianis Garrido perché presumibilmente non capisce come funziona un meme e che sto diventando famoso con un meme che qualcuno ha postato sul mio profilo», ha detto il Bogotà.

Infine, la discussione si è conclusa con la pubblicazione di un'immagine della presentatrice con un messaggio in cui assicura che le discussioni inutili non vengono cacciate nel suo profilo: «Stiamo lavorando, condividendo salute, benessere e gioia... e godendo, fatturando senza fumare. Impegnati, sii coraggioso, quindi manda la parola».

