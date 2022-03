Victor Trujillo ha reagito alle scuse di AMLO a Banxico: «Non andare a pensare»

Il comunicatore Victor Trujillo ha reagito alle scuse del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) si offrì al consiglio di amministrazione della Banca dal Messico (Banxico) e gli chiese di confermare le informazioni prima di offrirle alla conferenza mattutina.

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, l'attore che dà vita al personaggio Brozo ha chiesto al presidente messicano di non «andare in giro pensando» quando riceve informazioni, come nel caso del tasso di interesse che l'istituto finanziario stava per attuare.

Tuttavia, ha anche riconosciuto che il presidente messicano ha accettato il suo errore dando maggiori informazioni durante la conferenza mattutina di questo giovedì 24 marzo: «Non andare a pensare. Conferma. Sei il presidente, maledizione. È bello che tu chiarisca, @lopezobrador_.»

Durante il suo discorso all'85a conferenza bancaria dell'Associazione bancaria messicana (ABM), il presidente Andrés Manuel ha offerto le scuse al governatore del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, nonché ai vice governatori e membri del consiglio di amministrazione per avere ha segnalato l'aumento del tasso di interesse del paese prima che l'istituto finanziario lo facesse.

Alla presenza dei membri del gabinetto, così come del governatore di Guerrero, Evelyn Salgado, il Tabasqueño ha indicato di aver ricevuto la notizia durante la notte di mercoledì 23 marzo, quindi ha pensato che fosse già pubblica e ha affermato che la sua intenzione non era mai quella di scavalcare l'autonomia di Banxico.

All'evento dell'Associazione delle Banche del Messico (ABM), tutto il personale bancario è stato anche riconosciuto per il loro impegno e impegno a mantenere in funzione i servizi bancari durante la pandemia COVID-19 (Foto: Presidenza della Repubblica)

Nel resto del suo discorso, il capo dell'esecutivo federale ha nuovamente sottolineato che c'è stabilità economica e sociale nel paese, oltre alla tranquillità dovuta alla governance che è stata data grazie alla promozione della giustizia sociale.

Per ribadire il suo punto di vista, il Tabasqueño ha offerto una serie di dati sullo sviluppo che ha avuto luogo nel suo governo, affermando che, ad oggi, 20 milioni 977mila 631 lavoratori sono stati registrati presso l'Istituto messicano di sicurezza sociale (IMSS), una cifra che ha descritto come storica per il paese .

Infine, ha affermato che, nonostante la pandemia di COVID-19, il Paese è cresciuto economicamente del 5% - un numero simile a quello degli Stati Uniti, ha sottolineato - nel 2021; inoltre, ha ribadito il suo impegno per impedire che l'inflazione aumenti ulteriormente e danneggi l'economia messicana.

Il presidente ha partecipato alla conferenza bancaria 85 a Acapulco, Guerrero (Foto: Presidenza della Repubblica)

Durante il suo tradizionale colloquio con i media al Palacio Nacional, il capo dell'esecutivo federale ha «superato» il Banco de México e ha indicato che, all'unanimità, si è deciso di aumentare il tasso di interesse di 50 punti base, il che lo colloca al 6,5%.

«Ieri, qui in Messico, la Banca del Messico ha aumentato il tasso di interesse del 50% (percento). Avremo un tasso di interesse del 6,5%, perché quando i tassi di interesse aumentano ci sono meno investimenti e l'inflazione dovrebbe scendere. E' un meccanismo di controllo», ha detto nella Sala del Tesoro.

Ore dopo questo evento, Daniel Becker, leader dell'ABM, ha dichiarato di non vedere alcun rischio nell'autonomia dell'istituto finanziario né, con l'elezione di Rodríguez Ceja come il nuovo governatore di Banxico, che è stato proposto dal presidente López Obrador.

