Un adolescente muore dopo essere caduto da un'attrazione del parco di Orlando

Miami, 25 Mar Un adolescente di 14 anni è morto giovedì notte dopo essere caduto da un'attrazione in un parco di divertimenti a Orlando, nel centro (Florida), hanno detto le autorità locali. L'incidente è avvenuto nell'ICON Park, situato nel quartiere turistico di Orlando, e dopo essere stato curato sul posto il giovane è stato portato in un ospedale, dove in seguito è morto per le ferite riportate, secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Orange. Le autorità non hanno rivelato l'identità del defunto o altri dettagli dell'incidente, la cui indagine è nelle sue fasi iniziali, come hanno detto questo venerdì in un comunicato. L'adolescente è caduto dall'attrazione Orlando Free Fall, che ha iniziato a funzionare dal dicembre dello scorso anno ed è promossa come la torre a caduta libera più alta del mondo. I media locali alludono ai video che circolano sui social network, in cui i passeggeri dell'attrazione sarebbero sentiti parlare della sicurezza dei sedili, dopo di che la macchina inizia a muovere le persone verso l'alto. John Stine, direttore delle vendite e del marketing di Slingshot Group, la società proprietaria dell'attrazione, si è rammaricato dell'evento e ha notato che stanno collaborando con le autorità. «Gestiamo il viaggio tenendo conto di tutte le precauzioni di sicurezza. Tutto è a posto ed è per questo che stiamo facendo questa indagine «, ha affermato Stine, secondo la filiale di Orlando di Fox News. Orlando Free Fall, alta 131 metri, può ospitare fino a 30 persone, che vengono sollevate e poi rilasciate in una caduta libera di oltre 75 miglia all'ora (120 km/h) di velocità, come descritto sul sito web del parco. L'attrazione, come il vicino Orlando Sling Shot, entrambi di proprietà dello Slingshot Group, sono chiusi a tempo indeterminato all'interno del parco mentre le indagini continuano. Come riportato dal canale locale WKMG, nel settembre 2020 un uomo di 21 anni è morto dopo essere caduto dall'attrazione StarFlyer di ICON Park mentre conduceva un'ispezione di sicurezza a circa 230 piedi (70 metri) di altezza. CAPO lce/abm