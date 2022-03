UE e Stati Uniti raggiungono un accordo per il trasferimento dei dati garantendo la privacy

Bruxelles, 25 Mar L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per poter trasferire nuovamente i dati personali tra i due blocchi, ha annunciato venerdì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. «Oggi abbiamo raggiunto un accordo senza precedenti sulla protezione della privacy dei dati e sulla sicurezza dei nostri cittadini», ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante un'apparizione a Bruxelles insieme alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Il trasferimento di dati tra l'UE e gli Stati Uniti è stato sospeso nel 2020, quando la Corte di giustizia dell'UE ha annullato il precedente accordo, ritenendo che Washington non garantisse la privacy dei dati dei cittadini europei. L'accordo «consentirà il flusso di dati tra l'UE e gli Stati Uniti. In modo prevedibile, affidabile, bilanciando sicurezza, diritti alla privacy e protezione dei dati», ha affermato Von der Leyen. Secondo Biden, il fatto che l'UE consenta nuovamente il trasferimento di dati personali tra società su entrambe le sponde dell'Atlantico avrà un impatto di $7,1 trilioni (circa 6,45 miliardi di euro). Bruxelles e Washington stanno negoziando un nuovo accordo da due anni da quando la giustizia europea ha sospeso il precedente, a seguito della denuncia che l'avvocato austriaco Max Schrems ha presentato contro Facebook (ora Meta), sostenendo che le leggi statunitensi non offrivano la stessa protezione della protezione generale dei dati dell'UE Regolamento. Infatti, nel suo ultimo rapporto annuale, la società di Mark Zuckerberg ha minacciato di lasciare il mercato dell'UE se entrambi i blocchi non fossero riusciti a raggiungere un accordo per consentire nuovamente il trasferimento dei dati. Biden e Von der Leyen hanno annunciato il patto nella stessa udienza in cui hanno rivelato che gli Stati Uniti aumenteranno di due terzi la spedizione di gas naturale liquefatto nell'UE, come un modo per aiutare il blocco comunitario a rompere la sua dipendenza dal gas russo. Il presidente degli Stati Uniti ha equiparato l'accordo che Washington e Bruxelles hanno già raggiunto per porre fine alla disputa tra Boeing e Airbus e l'eliminazione delle tariffe su metallo e acciaio. CAPO drs/cat/jgb (foto) (video) (Maggiori informazioni sull'Unione europea su euroefe.euractiv.es)