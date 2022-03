Trailer e data di uscita di «Yaksha: Merciless Ops», il nuovo film d'azione sudcoreano su Netflix

I successi della Corea del Sud dalla vittoria di Parasites continuano a ripetersi e moltiplicarsi su altre piattaforme. Da film d'azione, drammi e altri generi, il mercato occidentale abbraccia oggi la Corea del Sud, le sue opere e i suoi registi. In questo caso, Netflix scommette sul suo nuovo film d'azione con due membri del cast di The Squid Game.

Jinyoung della boy band sudcoreana GOT7, Sol Kyung Gu, con una lunga e brillante carriera nell'industria cinematografica, e Park Hae Soo, che ha partecipato a The Squid Game, sono le grandi star di questo nuovo thriller e film d'azione che uscirà su Netflix l'8 aprile. Yaksha: Ruthless Operations è il titolo in inglese, mentre in spagnolo è Yaksha: Merciless Operations, presenta un film con spie, agenti segreti e altro ancora.

La sinossi del film presenta la storia con Yaksha al centro della scena: «Lo spietato leader di una squadra di operazioni segrete internazionali sotto copertura, intraprende una pericolosa missione in un campo di battaglia minato da spie e agenti. Dopo essere stato vittima di varie trappole e tradimenti, non ha altra scelta che unire le forze con uno speciale ispettore moralista inviato da Seoul».

Ji Kang In, che sarà interpretato da Sol Kyung Gu, è il capo della squadra delle operazioni speciali e una persona spietata che non ha paura di infrangere le leggi per svolgere perfettamente i suoi compiti. Il suo nome è «Yaksha», che significa: un fantasma che consuma le persone. Nella storia guiderà la sua squadra attraverso un'operazione di intelligence segreta in cui viene deciso il destino del nord-est asiatico.

Netflix ha ampliato la descrizione del film con ulteriori informazioni, fornendo un contesto per Shenyang, il centro geopolitico del nord-est asiatico e la città con la più alta densità di spie al mondo che fungerà da palcoscenico. Inoltre, è il luogo delle operazioni di Kang-in, il vero nome del veterano soprannominato Yaksha. Quando il National Intelligence Service della Corea del Sud scopre che tutte le scoperte sulle tendenze a Shenyang riportate dalla squadra delle operazioni segrete sono false, Yeom Jeong-won, il quarto capo dei servizi segreti, invia l'ispettore speciale Han Ji-hoon come ispettore speciale.

Dalla parte di Park Hae-soo, sarà la controfigura del suddetto personaggio e che dovrà indagare sul caso. Va ricordato che Park ha avuto un'enorme popolarità dopo la sua partecipazione a The Squid Game lo scorso anno. Grazie a questo successo, Yaksha: Ruthless Operations sarà il primo progetto cinematografico di Park Hae-soo per Netflix dopo essere diventato uno dei volti del successo di Squid Game.

Poster per «Yaksha: Merciless Operations», il nuovo film di Netflix

Yaksha: Merciless Ops sarà presentato in anteprima l'8 aprile su Netflix

