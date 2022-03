Terremoto di magnitudo 5.1 ad Arequipa, una delle zone più sismiche del Perù

Lima, 24 Mar Un terremoto di magnitudo 5.1 ha scosso questo giovedì la città andina di Cabanaconde, provincia di Caylloma, nella regione di Arequipa, nel sud del Perù, senza danni personali o materiali finora segnalati. Il movimento tellurico si è verificato a 1956 ore locali (24.56 GMT) con un epicentro 11 chilometri a sud-est di Cabanaconde, a una profondità di 130 chilometri, come riportato dall'Istituto Geofisico del Perù (IGP). Il terremoto è stato avvertito con intensità III a Cabanaconde, che appartiene a una delle regioni più sismiche del paese. Otto giorni fa, Caylloma è stata scossa da una successione di 19 terremoti in un giorno, il più forte di magnitudo 5.5, che ha lasciato sepolte un centinaio di case perché la maggior parte erano costruite con mattoni di argilla. Il sindaco del distretto di Maca, Sixto Rojas, ha lamentato che anche la chiesa locale, che era il loro patrimonio culturale, si era incrinata e stavano aspettando l'aiuto del governo regionale per assistere le famiglie colpite. Il Perù si trova nella cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, dove si verifica l'80% dell'attività sismica globale. CAPO mmr/rrt