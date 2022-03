Termina il nuovo voto che potrebbe creare la prima unione amazzonica negli Stati Uniti

Washington, 25 Mar I dipendenti di un magazzino Amazon in Alabama (USA) hanno concluso questo venerdì il processo per decidere se formare o meno un sindacato, che sarebbe il primo lavoratore di questa azienda nel paese, dopo che il voto dello scorso anno è stato invalidato a causa di irregolarità. Dopo le sette settimane in cui i dipendenti hanno dovuto inviare le loro schede per posta (a causa della pandemia di covid-19 non c'era possibilità di votare di persona), i sondaggi si chiuderanno questo venerdì e il conteggio inizierà lunedì prossimo. Se ciò che è successo l'anno scorso si ripete, il conteggio potrebbe richiedere diversi giorni o addirittura settimane, quindi la decisione presa dai lavoratori non sarà nota fino, probabilmente, ad aprile. Il National Labor Relations Board (NRLB) degli Stati Uniti ha autorizzato una seconda elezione a novembre presso il magazzino di Amazon, nella località di Bessemer, in quello stato meridionale del paese, a seguito della causa intentata contro la società per «interferenza e interferenza» nel precedente voto della società. I lavoratori avevano denunciato le intimidazioni da parte del colosso dell'e-commerce nelle elezioni del 2021, in cui la proposta di creare un sindacato ha perso alle urne a larga maggioranza. Così, i lavoratori hanno avuto, un anno dopo, una seconda possibilità di votare dopo che il risultato della prima consultazione tenutasi nel marzo 2021 ha mostrato che due elettori su tre hanno respinto la costituzione del sindacato. L'azienda fondata da Jeff Bezos, l'uomo più ricco del mondo secondo la rivista Forbes, è il secondo datore di lavoro negli Stati Uniti, dietro solo alla catena di supermercati Walmart, e dall'inizio della pandemia ha potenziato sia la sua attività che i profitti e ha assunto decine di migliaia di nuovi lavoratori. Tuttavia, l'azienda non ha sindacati dei lavoratori nel paese ed è nota per la sua forte opposizione agli sforzi organizzativi dei suoi dipendenti, cosa che ha mostrato in diverse occasioni durante l'ultima campagna nel magazzino dell'Alabama.