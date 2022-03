Suarez dopo la vittoria del Costa Rica sul Canada: «Mi tolgo il cappello»

San Jose, 24 Mar Costa Rica allenatore colombiano Luis Fernando Suarez è stato orgoglioso della prestazione della sua squadra nella vittoria di giovedì 1-0 contro il Canada e ha detto di «togliersi il cappello» alla risposta dei calciatori nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. «È stato molto stressante ma mi riempie di orgoglio che, nonostante le situazioni pessimistiche di molte persone, il gruppo sia sempre stato lì e volesse andare avanti. Mi tolgo il cappello con questi giocatori che hanno gestito una pressione così grande e hanno risposto bene», ha detto Suarez alla conferenza stampa dopo la partita. Il Costa Rica ha registrato un brutto inizio al pareggio, ma ha vinto 13 degli ultimi 15 punti e non ha subito gol nelle ultime 4 partite, il che le ha permesso di entrare nella zona playoff con due turni rimasti prima della fine della Finale Ottagonale di Concacaf. «Sono profondamente orgoglioso di essere in grado di guidare questo gruppo di esseri umani molto speciali. Non solo sono buoni giocatori, sono persone che vale la pena stare con loro anche per un po'», ha detto l'allenatore. L'allenatore ha detto che la vittoria di giovedì, con cui il Costa Rica si è concluso con l'imbattibilità del Canada, «dimostra il carattere dei giocatori e la voglia di rappresentare bene il Paese» e ha apprezzato che si è trattato di una vittoria sulla «migliore squadra nazionale di questo tempo in Concacaf». Suarez ha descritto come «spettacolare» l'atmosfera generata dai 35.000 tifosi che hanno riempito lo Stadio Nazionale di San Jose questo giovedì e ha detto che questa vibrazione positiva deve essere avvertita a distanza nella partita di domenica prossima in El Salvador. «Se otteniamo 13 punti sugli ultimi 15 punti, dobbiamo finire bene. Voglio che il giocatore sappia che ci vuole molto stress per qualificarsi per la Coppa del Mondo. Devi essere ben preparato», ha detto Suarez. A due giorni dalla fine, il Canada è in testa con 25 punti, seguito da Stati Uniti e Messico, entrambi con 22 punti, mentre il Costa Rica è in zona spareggi con 19 punti, davanti a Panama (18) e al già eliminato El Salvador (10), Giamaica (8) e Honduras (4). CAPO dmm/ga