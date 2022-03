Spotify interrompe i suoi servizi in Russia a causa della legge restrittiva sulle informazioni

New York, 25 Mar La piattaforma musicale Spotify ha annunciato questo venerdì che interromperà tutti i suoi servizi in Russia perché le recenti leggi che limitano la libertà dei media potrebbero mettere in pericolo sia i suoi dipendenti che i suoi ascoltatori. In un comunicato stampa, la società svedese, che oltre alla musica offre tutta una serie di podcast con contenuti politici, ha dichiarato che prevede di completare la sospensione di tutti i suoi servizi entro la fine di aprile. L'annuncio della sospensione totale arriva dopo che Spotify ha notificato la chiusura del suo ufficio russo all'inizio del mese e giorni dopo ha cancellato il suo servizio a pagamento, offrendo solo quello gratuito. «Spotify ritiene ancora che sia di vitale importanza cercare di mantenere operativi i nostri servizi in Russia per fornire notizie e informazioni indipendenti nella regione», inizia la dichiarazione. «Sfortunatamente, la legislazione approvata di recente che limita l'accesso alle informazioni, elimina la libertà di espressione e criminalizza alcuni tipi di notizie mette a rischio la sicurezza dei lavoratori di Spotify e forse dei nostri ascoltatori», aggiunge il testo. Altre grandi aziende tecnologiche, tra cui Google e Apple, hanno smesso di offrire determinati servizi in Russia dopo l'invasione dell'Ucraina, così come diverse banche e iconiche società statunitensi come McDonald's e Starbucks. A seguito delle leggi approvate in Russia che limitano le informazioni sull'invasione dell'Ucraina, diversi media hanno temporaneamente sospeso la loro attività nel paese, tra cui la BBC o l'EFE, mentre altri hanno ridotto la loro presenza, come la CNN o il New York Times.