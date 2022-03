Sfida 'The Box': «The Chosen Gamma», Beta rimane sul suo obiettivo di indebolire una delle squadre

Un nuovo ciclo nella competizione «The Box» Challenge è iniziato questo giovedì, in cui i gruppi si sono affrontati per aver tenuto l'intero armadio per affrontare le seguenti sfide e due nuovi membri di alcune squadre sono stati condannati a essere i nuovi portatori dei giubbotti di condanna.

Tuttavia, gli animi erano complicati momenti prima che le squadre si incontrassero nell'arena, ma in quei momenti di ansia e incertezza una squadra è riuscita a comporre un nuovo inno per darsi incoraggiamento e morale, e quindi dare il meglio nella sfida.

«Una mattina nella città delle scatole, mi sono svegliato presto pensando di competere... test di terra, aria o piscina o magari contattare il mio Dio cosa sarà? , stiamo combattendo per realizzare i nostri sogni per vincere la Sfida 2022″, hanno cantato i membri di Gamma, che hanno preso come base la canzone 'Mi hermano y yo' di Los Hermanos Zuelta.

Gamma ha eseguito una canzone per motivare i suoi membri a dare tutto in ciascuna delle competizioni del terzo ciclo. Tratto da Canal Caracol live

Da parte loro, Beto e Tarzán, membri degli Alpha, stavano cercando di comporre un rap da far cantare alla loro squadra prima di andare a ciascuna delle competizioni ai box.

«... Vengo a raccontare la storia di un gruppo, che uno ad uno ha conquistato un posto, con impegno, dedizione e dedizione siamo gli Alpha nel cuore», leggi il testo della casa viola.

La sfida è stata sviluppata nella boxe arcobaleno in cui l'unica regola esistente è quella di non toccare mai il pavimento, in cui gli sfidanti dovevano fare le staffette tra 3 uomini e 3 donne di ogni squadra. Il primo ostacolo che hanno superato è stato quello di attraversare tronchi appesi fino a raggiungere i muri sospesi che hanno dovuto attraversare senza attraversare il pavimento.

Concorso Sentencing and Hunger Challenge. Tratto da Canal Caracol live

Dopo quella seconda parte della competizione, hanno dovuto posizionarsi su piattaforme che lasciavano il posto a un cilindro di legno che lasciava il posto ad altre strutture metalliche su cui erano posizionate le scale che hanno dato origine a una nuova piattaforma dove hanno trovato una corda con due anelli a ciascuna estremità.

Sentence and Hunger Challenge sviluppato nel Box Arcoiris, una prova di aria e abilità. Tratto da Canal Caracol live

Su quell'ultima piattaforma c'erano anche alcuni cubi e spilli appesantiti da cui erano sospesi la corda e i cerchi, abbassandoli su una base sul pavimento e posizionandoli in modo tale che con il passaggio di ciascuno degli sfidanti si formasse una torre. Una volta completata la posizione del cubo, ogni partecipante è tornato all'inizio della traccia per dare modo al proprio partner di eseguire le stesse azioni.

E sebbene nei primi minuti della sfida le squadre fossero di pari passo nel tempo, a poco a poco Beta, che ha preso il primo posto e Omega al secondo posto, stavano approfittando degli altri gruppi, lasciandosi alle spalle gli sfidanti di Alpha e Gamma, che purtroppo hanno perso la possibilità di nutrirsi di nuovo. sia per le fasi successive del ciclo.

Posizione dei cubi nella sfida del giudizio e della fame. Tratto da Canal Caracol live

«Il segreto di noi è la fiducia che abbiamo l'uno nell'altro, i miei compagni di squadra sono tutti grandi atleti e quando si tratta di gareggiare danno sempre il massimo in ogni caso...» , ha detto Ceta, capitano della casa Beta.

La delusione è stata notevole tra i membri di Gamma, che oltre a rimpiangere nuovamente una perdita del beneficio del cibo, alcuni hanno incolpato Emily di aver perso tempo nel posizionare il cubo nel primo turno.

«Se ho lasciato cadere il secchio, non farti prendere da quale hijuep*ta ha lasciato cadere il secchio, allora chi continua a metterci sopra una candela, perché sei bloccato nel secchio, il secchio, sarà che non ci sono più compagni dietro di me... mi fa arrabbiare molto perché ho fatto quell'errore o se non potevamo hanno vinto», ha detto Emily.

Il potere di condannare un uomo e una donna era responsabilità di Beta, che ancora una volta si scagliò contro Gamma scegliendo Skirla ed Emily.

Skirla ed Emily sono state quelle condannate dal team Beta a indossare il giubbotto della sentenza. Tratto da Canal Caracol live

