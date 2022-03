Scopri come far crescere le unghie in modo naturale

10-11-2021 Cómo podemos favorecer el crecimiento de las uñas. MADRID, 14 (CHANCE) En ocasiones las uñas necesitan un poco de ayuda para estar más fuertes y saludables, sobre todo en una época tan inestable como suele ser el otoño. Para ello, la firma norteamericana de esmaltes ORLY cuenta con el tratamiento Nailtrition, ideal para el crecimiento y cuidado de las uñas dañadas, débiles y descamadas. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR ORLY

Avere unghie lunghe e sane è il desiderio di molti, specialmente delle donne. Tuttavia, raggiungere questo obiettivo non è quasi mai facile a causa di diversi fattori che non consentono di raggiungerlo come avere una dieta povera, fare un lavoro che usa molto le mani, l'uso di prodotti di scarsa qualità, ecc. questi e altri fattori fanno sembrare sempre più distante il sogno di avere unghie lunghe e sode.

Se sei una di quelle che non vuole usare le unghie finte o spendere molto in trattamenti costosi che promettono di dare alle tue unghie compattezza e lunghezza, sei fortunato che da anni ci siano rimedi casalinghi altamente efficaci che si tramandano di generazione in generazione tra le donne per ottenere a lungo e unghie sane naturalmente senza spendere in eccesso.

Se vuoi conoscere 4 rimedi casalinghi per far crescere le unghie in modo naturale, continua a leggere la seguente nota.

1.CON SUCCO DI LIMONE E LATTE

Una delle ricette più conosciute per presentare risultati rapidi è quella del latte al limone, perché non solo aiuta a indurire le unghie, ma impedisce anche che si rompano facilmente. Inoltre, questa ricetta aiuterà anche a sbiancare le unghie e lasciarle con una tonalità più bella e unificata, basta seguire i passaggi seguenti:

1. Mescolare 1/2 tazza di latte e il succo di 1 limone appena spremuto.

2. Quando hai preparato il composto in un contenitore, immergi le unghie in questo liquido.

3. Immergere le unghie per 15 minuti e

4. Ripeti il trattamento almeno 3 volte a settimana e vedrai quanto a poco a poco le tue unghie diventeranno più forti, crescendo più velocemente e più sane.

2. CON AGLIO

Nel caso non lo sapessi, l'aglio è uno degli ingredienti naturali più famosi per far crescere velocemente le unghie e rafforzarle allo stesso tempo. Inoltre, ha proprietà antibatteriche che sono eccellenti per prevenire le infezioni, migliorare la circolazione nella zona e indurire quelle unghie più deboli e fragili. Se vuoi imparare a far crescere le unghie con l'aglio, segui questi passaggi:

1. Prendi 1 o 2 spicchi d'aglio grandi.

2. Schiacciateli finché non c'è una pasta.

3. Posizionare questa pasta sulle unghie per 10 minuti.

4. Trascorso questo tempo, togliere con abbondante acqua.

Per vedere presto i risultati, ripetere questo rimedio ogni giorno per una settimana.

3.CON AGLIO E LIMONE

Mescolando aglio e limone puoi ottenere un ottimo rimedio casalingo per far crescere le unghie, rafforzarle e renderle più belle e curate che mai. Puoi usare questa ricetta per far crescere sia le unghie dei piedi che le unghie, basta seguire questi passaggi:

1. Schiaccia 1 spicchio d'aglio grande e portalo a ebollizione in 1/2 tazza d'acqua.

2. Una volta che il liquido è bollito, toglietelo dal fuoco e aspettate che si raffreddi.

3. Quindi aggiungere 1 cucchiaino di succo di limone naturale.

4. Mescolare bene il tutto e versarlo in un contenitore smaltato vuoto.

Applica questa miscela ogni sera prima di andare a dormire e vedrai come in pochi giorni le tue unghie diventeranno sane e forti.

4. CON CODA DI CAVALLO

L'equiseto è una pianta medicinale con un gran numero di usi estetici che sono diventati popolari negli ultimi anni. Uno dei suoi vantaggi più noti sono le sue proprietà per accelerare la crescita delle unghie e garantire che siano sempre resistenti. Ciò è dovuto al suo contenuto di silice, un minerale che permette di trattare le unghie deboli e fragili, impedendo loro di rompersi e facendole crescere molto più forti.

1. Preparare un infuso di equiseto e lasciarlo raffreddare.

2. Una volta che è freddo, immergici le unghie per 15 minuti.

3. È possibile ripetere questa procedura più volte alla settimana per ottenere i migliori risultati.

È anche noto che l'equiseto aiuta a migliorare la condizione dei capelli, rafforzarli e ripararli.

