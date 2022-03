Questi sono i percorsi di Transmilenio per andare all'Estéreo Picnic

Dopo due anni di silenzio forzato, l'Estéreo Picnic torna come da tradizione, al Briceño 18 Golf Club, situato all'uscita nord di Bogotá al chilometro 19 via Tunja.

Il festival accoglierà migliaia di amanti della musica che vibreranno con le esibizioni di più di 90 artisti, tra cui Foo Fighters, The Strokes, The Libertines, Idles, The Drums, The Golden Pair, J Balvin, The San Jacinto Bagpipers, Ela Minus, tra gli altri.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Festival si svolge fuori Bogotá, i partecipanti che decidono di andare con i mezzi pubblici devono arrivare al Portale Nord e da lì prendere un autobus intercomunale per i comuni di Gachancipá, Tocancipá, Sesquilé o Suesca e passare attraverso il campo da golf Briceño 18.

Questi servizi intercomunali possono essere effettuati all'interno del Portale Nord o presso il Terminal dei trasporti nord di Bogotá.

Da Portal 80 a North Portal prendere la strada B10: dal lunedì al venerdì: dalle 5:00 alle 21:30

Dal portale sud al portale nord prendere la strada B12: dal lunedì al venerdì: dalle 4:30 alle 23:00

Dal portale El Dorado al Portale Nord, prendi la strada B16 dal lunedì al venerdì dalle 5:30 alle 22:30

Dal Portal La Américas al Portale Nord, prendi la strada B14 dal lunedì al venerdì: dalle 4:30 alle 21:30.

Da Portal 20 de Julio a North Portal prendere la strada B18 dal lunedì al venerdì dalle 5:30 alle 22:30

Dal portale Usme al portale nord prendere la strada: B75 dal lunedì al venerdì: dalle 4:00 alle 23:00.

Dal Portal Climb al North Portal prendi il percorso: B50 dal lunedì al venerdì dalle 6:00 alle 8:30

Da Portal 80 a North Portal prendere la B10: sabato: dalle 5:30 alle 21:30

Dal portale sud al portale nord prendere la B12: sabato: dalle 4:30 alle 23:00

Dal portale El Dorado al Portale Nord, prendi la strada B16 dalle 5:30 alle 22:00.

Dal Portal La Américas al portale nord, prendi la strada B14 sabato: dalle 5:00 alle 21:30

Da Portal 20 de Julio al Portale Nord prendere la strada B18 dalle 4:30 alle 21:30.

Dal portale Usme al portale nord, prendi la strada B75 sabato: dalle 4:00 alle 23:00.

Dal Portal Climb al North Portal (non c'è un percorso diretto)

Da Portal 80 a North Portal prendere la B10 domenica e festivi: dalle 6:30 alle 20:00

Dal portale sud al portale nord, prendere la B dalle 12:4:00 alle 22:00.

Dal portale El Dorado al portale nord (non esiste un percorso diretto)

Dal Portal La Américas al Portale Nord, prendi la strada B14 domenica dalle 4:00 alle 22:00.

Da Portal 20 de Julio a Portal Norte prendere la strada (non esiste un percorso diretto)

Dal portale Usme al portale nord, prendere la strada B75 dalle 5:00 alle 22:00.

Dal Portal Climb al North Portal (non c'è un percorso diretto)

Da Porta San Mateo a North Portal B44 domenica e festivi dalle 5:00 alle 22:00

