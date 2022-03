Quali sono le 19 squadre che hanno già raggiunto la Coppa del Mondo in Qatar: quando verranno definiti i posti rimanenti

The World Cup trophy and pots are on display during the "Behind the scenes of the Final Draw" event prior to the upcoming Final Draw of the 2018 FIFA World Cup Russia in Moscow, Russia November 29, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin

La Coppa del Mondo del Qatar ha altri quattro nuovi arrivati: Giappone, Arabia Saudita, Ecuador e Uruguay. In una giornata di super azione nelle qualificazioni, con 21 partite, ce ne sono già 19 combinate con un posto garantito per la competizione ecumenica.

All'inizio, con una doppietta di Kaoru Mitoma, la nazionale giapponese ha battuto l'Australia 2-0 — dove non vinceva da 25 anni — ed è riuscita a passare ai Mondiali dalle qualificazioni asiatiche. Questo risultato ha anche qualificato l'Arabia Saudita alla Coppa del Mondo in Qatar prima di affrontare la Cina in questo giorno.

La squadra giapponese, che ha iniziato male le qualificazioni ma è riuscita a portarle in pista in tempo, giocherà il suo settimo campionato del mondo consecutivo dopo aver vinto questo giovedì una storica vittoria a Sydney. I gol segnati da Kaoru Mitoma all'89° e al 94° minuto gli hanno dato accesso alla Coppa del Mondo e gli hanno anche reso più facile qualificarsi per la squadra araba per la seconda edizione consecutiva.

Mitoma, attaccante di 24 anni che gioca per il Royale Union Saint-Gilloise (rivelazione del calcio belga), è uscito dalla panchina per dare la vittoria ai Blue Samurai, che si sono affermati in testa al Gruppo B Asia qualificandosi con 21 punti, due unità in più rispetto Arabia Saudita, che questo giovedì affronterà la Cina allo Sharjah Stadium negli Emirati Arabi Uniti.

In Sud America, anche l'Uruguay ha pareggiato il passaggio dopo aver battuto il Perù 1-0, con un gol di Giorgian De Arrascaeta, in una duello controverso per l'azione finale in cui un centro di Trauco sembrava entrare pienamente nell'arco celeste.

Quelli guidati oggi da Diego Alonso hanno raggiunto la linea dei 25 punti dell'Ecuador, che si è assicurata anche una presenza in Qatar nonostante l'1-3 sconfitta in Paraguay.

In questo modo, Giappone, Arabia Saudita, Ecuador e Uruguay si uniscono alle altre 15 squadre già qualificate: Qatar, Germania Argentina, Brasile, Belgio, Croazia, Corea del Sud, Danimarca, Spagna, Francia, Inghilterra, Iran, Serbia, Svizzera, Corea del Sud, Spagna, Francia, Inghilterra, Iran, Serbia, Svizzera e Paesi Bassi.

Il sorteggio della Coppa del Mondo FIFA si terrà il 1 aprile a Doha e si terrà con 29 paesi confermati, cioè tra domani e mercoledì 30 marzo 10 posti saranno stabiliti tra Europa, Africa, Concacaf, Sud America e Asia. I restanti tre saranno conosciuti nei playoff. Il grande evento si svolgerà dal 21 novembre e la finale si giocherà il 18 dicembre.

