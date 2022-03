Piso 21 e il rapper Ñejo si uniscono alle loro voci nel singolo «Salvavidas»

Miami, 25 Mar Il gruppo colombiano Piso 21 e il portoricano Ñejo hanno unito le loro voci nel singolo «Salvavidas», una canzone che riflette una «sinergia musicale» che combina «stili e suoni» di entrambe le parti, l'etichetta Warner Music Latina ha riferito questo venerdì. Il suono di «Salvavidas» contiene «il perfetto equilibrio tra il pop che invita alla festa per mano dell'urbano che inevitabilmente mette il nostro corpo a ballare», ha descritto l'etichetta. Il nuovo singolo viene pubblicato con un video musicale registrato sulle «spiagge paradisiache» della città di Santa Marta, nei Caraibi colombiani. La collaborazione tra Piso 21 e Ñejo, amici tra loro da qualche tempo, è salita alle stelle dopo che il portoricano ha scritto un verso e li ha inviati al gruppo pop. I colombiani stanno facendo una nuova collaborazione nella loro carriera, durante la quale hanno unito le forze con artisti come Pablo Alborán, The Black Eyed Peas, Christian Nodal e Maluma, tra gli altri. Secondo Warner Music Latina, con sede a Miami (USA), Piso 21 si prepara a offrire «spettacoli in diverse parti del mondo, le cui date saranno annunciate presto». Gli artisti di Medellín hanno pubblicato nel marzo 2021 il loro terzo album in studio, «Love in the Times of Perreo», da cui sono stati pubblicati singoli come «Dulcecitos» (con Zion e Lennox), «Pa 'Olvidarme de Ella» (con Christian Nodal) e «Cuando Estás Tú» (con Sofía Reyes).