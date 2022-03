Neymar: «Vinicius è una crepa, credo che ci capiamo molto bene»

Rio de Janeiro, 24 marzo Neymar ha detto questo giovedì che Vinicius Junior «è una crepa», dopo che l'attaccante del Real Madrid ha debuttato il suo punteggio con la nazionale brasiliana, nella vittoria per 4-0 sul Cile per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali in Qatar. «Mi sento a mio agio, mi sento bene, giocando (falso nove) anche con Vini laggiù, che è una crepa. Penso che ci capiamo molto bene», ha detto l'attaccante del Paris Saint-Germain, in dichiarazioni a zona mista rilasciate dalla Confederazione calcistica brasiliana (CBF). Neymar, che ha giocato il falso nove con Vinicius e Antony come compagni di squadra nella parte anteriore dell'attacco, ha assicurato che questa non è una nuova posizione per lui e che gioca così «da qualche tempo». Il 10 de la Canarinha, che ha aperto la lattina con un rigore che lui stesso ha provocato, ha mostrato una buona sintonia con l'ala madridista, che ha messo il 2-0 sul punteggio alla fine della pausa, dopo aver ricevuto un passaggio da Antony che Neymar ha abilmente superato. «Il Maracanà pieno mi ispira, mi fa venire voglia di fare tutto, è un piacere, una gioia. L'atmosfera dei tifosi è stata fondamentale per incentivarci ancora di più», ha detto. L'ex giocatore del Santos e del Barcellona ha sorriso di nuovo al leggendario stadio di Rio de Janeiro dopo le aspre critiche ricevute per la sua scarsa prestazione al Paris Saint-Germain, soprattutto dopo l'eliminazione nella Champions League europea contro il Real Madrid. Contro il Cile, è riuscito a segnare un secondo gol su rigore, ma ha dato il tiro del massimo rigore a Philippe Coutinho, che sta anche cercando il proprio riscatto dopo un lungo tratto lontano da La Canarinha e un discreto passaggio attraverso il Barcellona. «Siamo stati nella selezione fin dall'infanzia. Mi ha chiesto di prendere la pena e in quel momento ci deve essere compagnia. La mia felicità nel vederlo segnare è come se l'avessi segnato io. Ero molto felice», ha spiegato. Il Brasile, già qualificato per il Qatar 2022 da qualche giorno, ha battuto il Cile 4-0 e rimane il leader imbattuto delle qualificazioni sudamericane, con tredici vittorie e tre pareggi. Oltre ai gol di Neymar, Coutinho e Vinicius, Richarlison ha dato il tocco finale alla sconfitta al 91° minuto. La cinque volte campionessa del mondo giocherà martedì prossimo con la Bolivia, a La Paz, nell'ultimo giorno delle qualificazioni, anche se deve ancora giocare la partita contro l'Argentina, sospesa nel settembre dello scorso anno perché alcuni giocatori dell'Albiceleste hanno violato il protocollo sanitario contro il covid-19. CAPO cms/ga