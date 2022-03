Martino: «Abbiamo perso la tranquillità negli ultimi 25 metri del percorso»

Messico, 24 Mar L"argentino Gerardo «Tata» Martino, allenatore del Messico, si è rammaricato giovedì che la sua squadra abbia perso numerose mosse da gol contro gli Stati Uniti nelle qualificazioni ai Mondiali, che ha incolpato per mancanza di pazienza. «Abbiamo perso quella tranquillità negli ultimi 25 metri del percorso, non solo quando si tratta di segnare un gol, ma anche nella scelta dei passaggi, nel giocare una gambeta e nell'affrontare con sicurezza. È un argomento che dobbiamo recuperare», ha detto il tecnico, dopo il pareggio a reti inviolate contro il feroce rivale. Alla penultima data delle qualificazioni Concacaf per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar, i messicani non sono stati in grado di vincere e hanno raggiunto un pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro partite contro gli americani. Martino ha detto di essere rimasto con il fatto di aver gareggiato bene; ha ricordato che lo scorso 12 novembre a Cincinnati, gli Stati Uniti hanno dominato il Messico nel secondo tempo e lo hanno battuto 2-0 e ora i suoi giocatori hanno mantenuto la buona prestazione nei 90 minuti Anche se i tifosi hanno criticato il tri per non aver vinto, con la partita di giovedì il Messico ha messo piede nella Coppa del Mondo in Qatar perché è terzo in classifica con 22 punti, tre in più del Costa Rica e quattro su Panama e affronterà El Salvador e Honduras, senza possibilità di andare ai Mondiali. Anche se le cose sembrano a favore, Martino ha fatto riferimento rispetto al rivale di domenica, gli honduregni, ha ricordato che questo giovedì ha tirato il sorteggio da Panama e ha riconosciuto che il Messico dovrebbe giocare concentrato. «Affronteremo un rivale che, sebbene non abbia alcuna possibilità (di qualificarsi per il Qatar), è molto forte, soprattutto sul suo campo. Dobbiamo aggrapparci alla linea della partita di oggi, è il percorso delle due partite rimaste», ha detto. Martino ha festeggiato il buon livello dei suoi giocatori impegnati nei campionati europei e ha auspicato che la sua squadra torni al buon livello, dopo un calo dei risultati al momento del pareggio, in cui ha perso negli Stati Uniti e in Canada, nelle partite disputate a temperature gelide. «Giocando intensità, impegno e gareggiando bene con un avversario molto forte, siamo stati di nuovo una squadra affidabile», ha concluso. gb/ga (foto)