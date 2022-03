L'Ungheria risponde a Zelenski che non permette all'Ucraina di passare armi attraverso il suo paese

Budapest, 25 mar Il governo ungherese ha ribadito oggi che non permetterà che le armi per l'Ucraina passino attraverso il suo territorio perché non vuole essere coinvolta nella guerra, dopo che ieri sera il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto alla riunione dell'Alleanza perché l'Ungheria impedisce il trasporto di materiale bellico. «Il presidente dell'Ucraina ha chiesto all'Ungheria e al primo ministro (Viktor) Orbán di fare due cose. In primo luogo estendere le sanzioni al settore energetico e consentire l'invio di armi in Ucraina. Il Primo Ministro ha respinto entrambe le richieste», ha riferito oggi il portavoce del governo Zoltán Kovács. Kovács ha ribadito che l'Ungheria non vuole essere coinvolta nella guerra, quindi non permetterà che armi letali vengano trasportate in tutto il paese in Ucraina e ha sottolineato che «chiudere i rubinetti del petrolio e del gas significherebbe che le famiglie ungheresi pagherebbero il prezzo della guerra». «Devi decidere tu stesso con chi stai», ha detto ieri a Orbán Zelenski, che ha partecipato in videoconferenza al vertice dei leader dell'Unione europea (UE), alludendo chiaramente alla buona armonia del leader ungherese con il presidente russo Vladimir Putin. Zelenski ha paragonato la situazione attuale nella città ucraina bombardata di Mariupol ai massacri di ebrei in Ungheria alla fine della seconda guerra mondiale. «Ero a Budapest (...) e ho visto il memoriale 'Scarpe sulla riva del Danubio', in memoria della persecuzione del gruppo fascista ungherese Cross Arrow contro gli ebrei, ha detto il leader ucraino. «Guarda quelle scarpe. E vedrai come possono accadere di nuovo omicidi di massa nel mondo di oggi. Ed è quello che sta facendo oggi la Russia. Le stesse scarpe. A Mariupol ci sono le stesse persone», ha detto Zelenski. «(In questa situazione) hai dubbi sull'introduzione di sanzioni? Esiti se lasci passare o meno le armi attraverso il paese? Hai dubbi sul commercio con la Russia o no?» ha chiesto il presidente ucraino, rivolgendo le sue parole direttamente a Orbán, assicurando che «non c'è tempo per dubitare». Anche il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, ha reagito oggi alle parole di Zelensky, affermando di capire che la cosa più importante per il presidente ucraino è la sicurezza del popolo ucraino, ma ha aggiunto che per il governo ungherese «la cosa più importante è la sicurezza del Ungheresi». L'85% delle famiglie ungheresi usa il gas russo come riscaldamento e il 64% delle importazioni ungheresi di petrolio proviene dalla Russia, ha ricordato il governo ungherese, che è uno dei paesi dell'UE che si oppone al taglio della fornitura di gas russo come parte delle sanzioni contro la Russia.