L'Ucraina considera Gerusalemme uno dei luoghi «prioritari» per un incontro tra Zelensky e Putin

Israeli Prime Minister Naftali Bennett attends a weekly cabinet meeting, in Jerusalem, March 14, 2022. Jack Guez/Pool via REUTERS

Il capo del gabinetto presidenziale dell'Ucraina, Andrei Yermak, ha dichiarato di considerare la città di Gerusalemme come uno dei luoghi «prioritari» per un prossimo incontro tra Ucraina e Russia nel quadro dei colloqui di pace tra le due nazioni.

«Consideriamo anche Gerusalemme uno dei luoghi prioritari per il futuro incontro del presidente ucraino Volodymir Zelensky con il presidente russo Vladimir Putin», ha detto Yermak durante una conversazione con i media israeliani.

A questo proposito, ha accolto con favore la mediazione del primo ministro israeliano Naftali Bennett, che ha nuovamente parlato con il presidente ucraino, e ha detto che il paese potrebbe essere un garante della sicurezza ucraina, come riportato dal quotidiano israeliano «The Times of Israel».

Parlando ai giornalisti israeliani tramite Zoom, Yermak ha affermato che i funzionari ucraini «sono impressionati dalla profonda consapevolezza della situazione i funzionari israeliani e il primo ministro Bennett, in particolare, sono.

Il capo del gabinetto presidenziale dell'Ucraina, Andrei Yermak

Secondo Yermak, l'Ucraina spera che Israele possa essere uno dei garanti di un nuovo accordo di sicurezza per il Paese. «Questo sarebbe storico e giusto, perché abbiamo legami molto stretti con Israele», ha detto, come dichiarato dall'agenzia ucraina Ukrinform.

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha chiesto a Israele il 20 marzo di abbandonare la sua neutralità e sostenere l'Ucraina per evitare una «soluzione finale», un «genocidio» delle forze russe che attaccano il suo paese, e quindi ha paragonato l'attacco all'Olocausto.

Bennett si è recato a Mosca all'inizio di marzo ed è diventato il primo leader straniero a incontrare Putin di persona dall'inizio dell'invasione il 24 febbraio.

Questo giovedì, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha nuovamente chiesto la «cessazione immediata» delle ostilità della Russia in Ucraina, così come «tutti gli attacchi contro civili e obiettivi civili», nella seconda risoluzione in meno di un mese, che non è vincolante.

Con 140 voti a favore, 5 contrari (Russia, Siria, Corea del Nord, Eritrea e Bielorussia) e 38 astensioni, la comunità internazionale ha approvato a stragrande maggioranza questa nuova risoluzione presentata dall'Ucraina, e promossa da Messico e Francia, sulle «conseguenze umanitarie dell'aggressione russa», che in meno più di un mese ha causato lo sfollamento di 10 milioni di persone, 3,5 milioni delle quali rifugiati all'estero, metà bambini.

Attraverso il suo portavoce, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha sottolineato l'importanza che i membri dell'organizzazione adottino una risoluzione umanitaria, ma soprattutto che lo fanno mostrando unità.

Questo risultato dimostra che il rifiuto da parte della comunità internazionale dell'invasione russa del territorio ucraino è quasi simile a quello dimostrato lo scorso 2 marzo, quando è stata adottata la risoluzione che «deplorava» l'aggressione russa e ne chiedeva l'immediata cessazione.

(Con informazioni di Europa Press)

CONTINUA A LEGGERE: