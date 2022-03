L'UA plaude alla tregua umanitaria in Etiopia e all'impegno per un cessate il fuoco

Addis Abeba, 25 mar L'Unione Africana (UA) ha applaudito questo venerdì l'annuncio del governo etiope di una «tregua umanitaria a tempo indeterminato» e l'impegno dei ribelli nella regione settentrionale del Tigre per una «cessazione delle ostilità» qualora tali aiuti arrivassero. «Il presidente della Commissione dell'UA (Segretariato), Moussa Faki Mahamat, accoglie con favore la dichiarazione di una tregua umanitaria a tempo indeterminato (...) nel tentativo di accelerare la tanto necessaria fornitura di aiuti umanitari alla popolazione della regione Tigre», ha detto l'UA in una nota. «(Mahamat) accoglie con favore anche l'annuncio da parte del governo regionale del Tigre di impegnarsi a rispettare questa tregua umanitaria e la sua dichiarazione di una cessazione immediata delle ostilità», ha aggiunto il documento. In questo scenario, Mahamat ha fatto appello alla comunità dei donatori e alle agenzie umanitarie per raddoppiare i loro sforzi «per alleviare la terribile situazione umanitaria nel Tigre e in tutte le regioni (colpite dalla guerra), compresi Amhara e Afar». Allo stesso modo, il presidente della Commissione dell'UA e l'ex primo ministro del Ciad hanno continuato a sostenere un dialogo tra tutte le parti per concordare «un cessate il fuoco globale». Questo messaggio è arrivato dopo che il governo etiope ha dichiarato giovedì una «tregua umanitaria a tempo indeterminato» con effetto immediato nel nord del Paese dopo mesi di «blocco de facto» nella regione, come denunciato dalle Nazioni Unite. «Questa decisione viene presa per garantire il libero flusso di aiuti umanitari di emergenza per tutti coloro che ne hanno bisogno», ha detto il governo etiope. Da parte loro, i ribelli del Fronte popolare per la liberazione del Tigre (FPLT) hanno annunciato questo venerdì il loro impegno per una «cessazione delle ostilità» nella guerra che stanno conducendo contro il governo etiope dal novembre 2020. «Se si presentano le giuste circostanze affinché il nostro popolo riceva il livello di assistenza umanitaria commisurato alle esigenze sul campo ed entro un termine ragionevole, il governo di Tigre si impegna a mettere in atto una cessazione delle ostilità con effetto immediato», ha detto il FPLT in una dichiarazione rilasciata questo mattina. La guerra è scoppiata il 4 novembre 2020, quando il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha ordinato un'offensiva contro il FPLT - il partito che governava la regione - come rappresaglia per un attacco a una base militare federale a Tigre e dopo un'escalation di tensioni politiche. Secondo le Nazioni Unite, circa 5,2 milioni di persone hanno bisogno di aiuti umanitari nel Tigre e nelle regioni limitrofe di Amhara e Afar. Anche migliaia di persone sono morte e circa due milioni hanno dovuto lasciare le loro case a causa della violenza. CAPO già-pm/pa/ig