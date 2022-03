Le Nazioni Unite affermano che le vittime civili e la distruzione in Ucraina indicano crimini di guerra

Ginevra, 25 Mar L"elevato numero di vittime civili e l"entità della distruzione delle infrastrutture civili nella guerra in Ucraina indicano che il diritto umanitario internazionale è stato violato e sono stati commessi crimini di guerra, ha dichiarato il rappresentante dell"Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani in Ucraina oggi. «L'entità delle vittime civili, così come i danni agli oggetti civili, suggeriscono fortemente la violazione del diritto umanitario internazionale negli attacchi indiscriminati», ha detto in videoconferenza la rappresentante dell'agenzia, Matilda Bogner, in videoconferenza dall'Ucraina. Nella guerra in Ucraina, armi esplosive con un ampio impatto vengono utilizzate nelle aree popolate e nelle vicinanze, mentre edifici residenziali e amministrativi, nonché strutture mediche, educative, impianti elettrici e stazioni di pompaggio dell'acqua potabile «sono stati distrutti su larga scala, con effetti disastrosi sui civili». Tutto ciò indica che «i principi di distinzione e proporzionalità» vengono violati, così come il divieto di attacchi indiscriminati e la regola di base di prendere tutte le precauzioni possibili per evitare che ciò accada. Bogner ha anche affermato che, dall'inizio della guerra, l'ONU ha ricevuto segnalazioni di uccisioni sparatorie «senza preavviso» delle forze russe contro i civili quando hanno cercato di fuggire nelle loro auto, così come dai partecipanti a manifestazioni pacifiche contro la guerra. Inoltre, l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha riferito della detenzione arbitraria e della scomparsa di 22 funzionari ucraini nelle regioni sotto il controllo russo, di cui tredici sono noti per essere stati rilasciati. Allo stesso modo, quindici giornalisti e attivisti che si sono opposti alla guerra sono stati arrestati a Kiev e in altre città ucraine. «Stiamo cercando di verificare che cinque giornalisti e tre attivisti siano stati rilasciati. Il luogo in cui si trova il resto degli individui rimane sconosciuto», ha detto.