L'Australia conferma il massiccio riciclaggio sulla Grande Barriera Corallina

Sydney, Australia, 25 Mar Le autorità australiane hanno confermato questo venerdì che la Grande Barriera Corallina, situata nel nord-est del Paese, soffre di un massiccio sbiancamento dei coralli, il sesto dal 1998, nonostante le condizioni dovute al fenomeno La Niña, che aiuta a raffreddare le acque. Questo riciclaggio legato ai cambiamenti climatici avviene in un momento in cui una missione dell'UNESCO valuta tra il 21 e il 30 marzo la salute della Grande Barriera, che quest'anno rischia di essere inclusa nella lista del patrimonio in pericolo, così come le misure adottate per proteggerla nel quadro del piano Reefs 2050. «Più della metà della copertura corallina vivente che possiamo vedere dall'aria è completamente sbiancata e può avere segni di fluorescenza nei colori rosa, giallo e blu», ha detto il biologo dell'Australian Institute of Marine Science (AIMS) Neal Cantin. L'esperto ha aggiunto, in un video sul completamento di un sondaggio aereo di 750 barriere coralline condotto con l'Autorità del Parco Marino della Grande Barriera Corallina (chiamato anche Reefs, GBRMPA), che i coralli producono questi pigmenti fluorescenti «nel tentativo di proteggere i loro tessuti dal calore e dal sole intenso durante questi ondate di calore». Il GBRMPA ha indicato nel suo rapporto settimanale pubblicato sul suo sito web che «se le condizioni sono moderate, i coralli sbiancati possono riprendersi da questo stress, come è successo nel 2020, quando c'era una mortalità corallina molto bassa associata a un evento di sbiancamento di massa». L'agenzia governativa ha ritenuto che i modelli meteorologici delle prossime settimane siano decisivi nel determinare la «portata generale e la gravità» di questo sbiancamento nella Grande Barriera, che con i suoi 348.000 chilometri quadrati è il più grande sistema corallino del mondo. Da parte sua, Rick Leck, capo degli Oceani del WWF-Australia ha detto in un comunicato che «le immagini di coralli sbiancati sono un ricordo straziante dell'Australia, che può fare molto di più per mitigare i cambiamenti climatici per proteggere la Grande Barriera». La Grande Barriera Corallina, che in precedenza ha subito un significativo imbiancamento nel 1998, 2002, 2016, 2017 e 2020, stava per essere inclusa nell'elenco di Heritage in Danger lo scorso anno. Questa barriera corallina, la cui situazione è stata descritta alla fine del 2020 dall'Unione internazionale per la conservazione della natura da «preoccupazione significativa» a «critica» - il peggior punteggio di conservazione - continua ad essere in balia del cambiamento climatico. Sede di 400 tipi di coralli, 1.500 specie di pesci e 4.000 varietà di molluschi, la Grande Barriera ha iniziato a deteriorarsi negli anni '90 a causa del doppio impatto del riscaldamento dell'acqua di mare e dell'aumento della sua acidità dovuto alla maggiore presenza di CO2 nell'atmosfera.