La Corea del Sud mobilita i combattenti dopo il lancio di un nuovo missile nordcoreano

Seoul, 25 Mar L'esercito sudcoreano ha mobilitato oggi i suoi caccia stealth F35-A in una rara manovra aerea che arriva in risposta al lancio alla vigilia di un nuovo missile balistico intercontinentale (ICBM) da parte di Pyongyang. Il ministro della Difesa sudcoreano Suh Wook ha supervisionato le esercitazioni militari volte a mantenere una «piena» prontezza al combattimento che permetterebbe al Paese «di ottenere una vittoria strategica frana e scoraggiare ulteriori azioni nordcoreane», ha detto nelle dichiarazioni raccolte dall'agenzia locale Yonhap. Il Ministero del Sud non ha fornito dettagli su dove si sono svolte le manovre con questi caccia stealth, il primo su larga scala con gli aerei 40 acquisiti dagli Stati Uniti e il cui dispiegamento è stato completato lo scorso gennaio. Includendo uno degli assetti aerei sudcoreani più temuti del Nord, l'esercizio viene interpretato come una forte risposta del Sud all'ultimo lancio nordcoreano, effettuato con un missile intercontinentale Hwasong-17, un'arma a gittata più alta il cui test mette ulteriormente a dura prova la situazione nella penisola coreana. I media di Pyongyang hanno confermato venerdì i dettagli del processo del giorno precedente, che è stato il primo con un missile intercontinentale da quando la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico a lungo raggio nel 2017. Anche l'esercito sudcoreano ha risposto alla vigilia dell'ultimo test del Nord con esercitazioni in cui ha sparato tre missili terra-superficie (uno Hyunmoo-2 e un MGM-140 ATACMS e uno Haesung-II) e ha sganciato bombe JDAM. CAPO asb-ahg/jack