Lasso subisce una battuta d'arresto dell'opposizione lasciandolo senza una legge sugli investimenti in Ecuador

Quito, 24 Mar Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha subito una grave battuta d'arresto giovedì quando ha esaurito la sua legge sugli investimenti, uno strumento chiave del suo governo che ha cercato di rivitalizzare l'economia del paese e che è stato accantonato dall'opposizione votando contro di essa nel National Assemblea (Parlamento). Con questa iniziativa legislativa, Lasso sperava di attrarre fino a $30 miliardi di investimenti nel paese e quindi generare due milioni di posti di lavoro, nell'ambito dell'impegno a promuovere partenariati pubblico-privato (PPP) per attuare diversi progetti strategici. Prima del dibattito decisivo nella plenaria dell'Assemblea, l'Esecutivo aveva giustificato la sua proposta sulla premessa che la legge consentiva di generare occupazione con gli investimenti previsti in settori come il petrolio, l'estrazione mineraria, l'energia, le telecomunicazioni e le infrastrutture. Lo stesso presidente Lasso ha svolto un ruolo importante nel dibattito pubblico sul disegno di legge, che aveva descritto come un'opportunità per avviare il paese sulla via dello sviluppo. Tuttavia, il disegno di legge ha trovato un netto rifiuto e sfiducia da parte della sinistra in Ecuador, compresi i movimenti sociali come le organizzazioni indigene e i sindacati, che temevano di incoraggiare la privatizzazione delle società pubbliche e favorire il settore privato a scapito delle casse dello Stato. FORTE OPPOSIZIONE Così, nel voto finale, la legge sugli investimenti Lasso è stata respinta con i voti di 87 membri dell'assemblea, quasi il doppio dei 44 che erano favorevoli all'iniziativa, mentre altri tre hanno votato in astensione. L'Unione per la speranza (Unes), la prima forza in Parlamento, composta da correismo (dell'ex presidente Rafael Correa), a cui si sono uniti il movimento indigeno e plurinazionale Pachakutik e la Sinistra Democratica (socialdemocrazia), ha votato contro l'iniziativa legislativa. L'Assemblea ha così invertito una norma proposta dal presidente, proprio come aveva fatto il presidente la settimana precedente quando aveva parzialmente posto il veto alla legge che depenalizzava e regolava l'aborto per stupro, ai sensi di una sentenza della Corte costituzionale. Quest'ultimo risultato nel Legislativo, dove l'Esecutivo è in minoranza, ha dimostrato la difficoltà che il presidente incontrerà nel poter portare avanti le principali riforme che intende formulare dopo essere salito al potere 10 mesi fa. CHIAMATO A INCROCIARE LA MORTE Di fronte al mancato passaggio di questa regola cruciale per il governo, ci sono già voci del partito di governo che hanno fatto appello alla «morte incrociata», una formula prevista dalla Costituzione in cui il presidente può sciogliere il Parlamento e legiferare con decreti per un anno fino a quando non si terranno nuove elezioni. Alla domanda su questa possibilità, Lasso ha detto martedì scorso di preferire aspettare di vedere il risultato del voto in Assemblea prima di pensare a quello scenario. Una volta conosciuto, il sovrano visibilmente infastidito definì i legislatori «ladri» che respinsero la sua proposta accusandoli di condizionare il loro voto in cambio di benefici come lavori per le loro province e persino scagioni di denaro e tasse. «Oggi, l'Assemblea nazionale ha voltato le spalle al Paese», alle donne e ai giovani che chiedono lavoro, ha detto il presidente in un messaggio sui social network, denunciando che i legislatori hanno persino cercato di ricattare il governo. «Questa legge è stata negata perché non abbiamo accettato il ricatto» dei politici che hanno chiesto «ospedali, compagnie elettriche, ministeri in cambio dei loro voti», ha detto Lasso, che ha persino indicato il leader ed ex candidato alla presidenza della Sinistra Democratica, Xavier Hervás, per chiedergli di favori economici. «Sono ladri e corrotti, va detto chiaramente» e la gente è «indignata contro questi politici», ha insistito il sovrano conservatore ed ex banchiere. NON SI ARRENDE Il presidente ecuadoriano ha anticipato che analizzerà «tutte le alternative» che la Costituzione gli consente «di insistere e lottare per quell'opportunità che il popolo ecuadoriano aspira» di avere una legge sugli investimenti. Di fronte alle accuse di Lasso, la sinistra democratica è uscita per smascherare se stessa e per classificare le dichiarazioni del presidente come «calunnie». «Un disegno di legge di questa portata e con questo tipo di atteggiamenti e pressioni non può cedere», ha insistito il deputato Marlon Cadena, dell'ID. Di fronte alla rabbia di Lasso, il fascicolo della legge sugli investimenti è stato accolto con favore anche dalla Confederazione delle nazionalità indigene dell'Ecuador (Conaie), che aveva definito l'iniziativa «il più grande assalto alla proprietà pubblica e al patrimonio di tutti gli ecuadoriani». CAPO fgg/fa/cfa