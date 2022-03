La sfida per le coppie in «MasterChef Celebrity» si è rivelata un test per salvarsi dal grembiule nero

Come al solito, in «MasterChef Celebrity» le sorprese erano all'ordine del giorno. Giovedì sera si è svolta una sfida creativa e, per avviarla, le celebrità hanno ricevuto con tutti gli onori Aida Morales, che è stata selezionata come «La regina di Chunchullo» per la sua preparazione fatta nel mystery box test, battendo Carlos ed Estiwar G, i favoriti per vincere il primo pin di immunità del settimana.

Con Aida già sul balcone, era incaricata di scegliere le coppie che avrebbero dovuto mostrare i loro piatti migliori: Natalia è rimasta con Maria T; Christina con Isabella; Tatán con Tostao; Manuela accanto ad Aco; Carolina con Estiwar G; Pamela e Ramiro; Chicho e Carlos, e Corozo era con Aida Bossa. Tutti avevano 60 minuti per preparare i piatti con una sola condizione: che fossero preparati solo nel forno.

Così, le celebrità hanno iniziato a cucinare. Nel giro delle cucine, gli chef hanno trovato diverse cose curiose; una di queste è stata rilevata da Jorge Rausch quando è passato da Manuela e Aco Pérez: entrambi stavano preparando un «pollo alla sale». Secondo l'attrice, il piatto è originario dell'Argentina e, sebbene lo chef fosse dubbioso, in seguito ha fatto un segno di approvazione.

D'altra parte, le telecamere si sono concentrate su un contrasto con Chicho e Carlos, che erano fiduciosi; e Carolina ed Estiwar G, entrambi preoccupati per il purè di patate. L'influencer ha indicato al suo partner il rischio di farlo nel frullatore, ma era fiduciosa e lo usava per distruggere il tubero.

Inoltre, Nicolás de Zubiría si è bruciato mentre maneggiava uno dei contenitori in cui Aida e Corozo stavano cucinando il loro piatto, che aveva anche pollo; e mentre l'attrice mostrava evidente preoccupazione, il trovatore scoppiò forte.

Con il tempo scaduto, Claudia Bahamón ha consegnato un'altra sorpresa ai concorrenti, annunciando che questa sfida non ha premiato i vincitori, ma i peggiori piatti con grembiuli neri. Immediatamente, molti hanno rimproverato la decisione, e a questo il presentatore ha detto che in nessun momento era stato detto loro che il premio era un perno di immunità. Così, l'ansia è cresciuta e di più in Tostao e Tatán Mejia, i primi a passare al leggio.

Entrambi hanno presentato un «bonsai» di chicharrón di maiale chiamato «Vogliamo un piatto». Sebbene Nicolás lo abbia riempito di elogi, ha raccomandato al motociclista di «correre più rischi», poiché aveva già visto una preparazione simile fatta da lui. I prossimi da valutare furono Estiwar G e Carolina, e sebbene la «Torta Estiwar» avesse un buon sapore, lo chef di Cartagena sentì l'amido della patata, e sia lui che Rausch rimasero delusi quando l'attrice confessò che la purea era stata fatta nel frullatore.

Il momento scherzoso è arrivato per gentile concessione dell'influencer, che ha flirtato con la sua compagna di fronte a Claudia Bahamón, alla quale aveva fatto diversi gesti nei capitoli precedenti. Non sono mancate le risate tra gli chef e gli altri partecipanti.

D'ora in poi, le altre coppie non hanno ricevuto buoni commenti per i loro piatti, e uno dei motivi era che la stragrande maggioranza era a basso contenuto di sale. A questo proposito, quattro coppie sono state condannate con il grembiule nero: Ramiro e Pamela; María T e Natalia; Manuela e Aco e il duo Chicho-Carlos.

Infine, la sfida di questo venerdì, i migliori piatti saranno premiati con spille immunitarie.

