Sports Writing, 25 Mar La seconda sessione di allenamento gratuito per il Gran Premio dell'Arabia Saudita, la seconda della Coppa del Mondo di F1, tenutasi a Gedda, è iniziata con quindici minuti di ritardo a causa di un incendio in un impianto petrolifero vicino al circuito urbano, che - in assenza di conferme - non era stato escluso è stato causato da un attacco. La direzione della gara ha incontrato i team per informarli della situazione e al momento le auto stanno già girando a Jeddah.