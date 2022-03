La IACHR ha avvertito il Messico per «la normalizzazione della violenza contro i giornalisti»

CIUDAD DE MÉXICO, 25ENERO2022.- Durante la conferencia matutina, periodistas colocaron un memorial de manera pacifica en las vallas frente a la puerta Mariana de Palacio Nacional esto por los asesinatos de periodistas en México. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

L'ufficio del relatore speciale per la libertà di espressione della Commissione interamericana per i diritti umani (IACHR) ha messo in guardia contro «la normalizzazione e l'approfondimento della violenza contro i giornalisti in Messico».

Attraverso un comunicato stampa, la IACHR ha esortato le autorità ad adottare misure per salvaguardare la vita dei giornalisti, oltre a combattere l'impunità per i crimini contro la stampa.

Da gennaio a marzo 2022 sono stati registrati gli omicidi di 8 giornalisti messicani. José Luis Gamboa, Margarito Esquivel Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Heber López Vazquez, Jorge Camero Zazueta, Juan Carlos Muñiz e Armando Linares sono i nomi dei comunicatori che hanno avuto la vita tolta durante i pochi mesi trascorsi.

Secondo la dichiarazione, la Canonica ha ricevuto informazioni sulle ricorrenti accuse stigmatizzanti contro la stampa da parte di funzionari pubblici federali e locali. Vale la pena ricordare che il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) è stato fortemente criticato per i vari scontri con giornalisti tra cui Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga e Azucena Uresti.

AMLO è stata criticata per gli scontri contro la stampa (Foto: EFE/Isaac Esquivel)

«Il Relatore rileva con particolare preoccupazione l'escalation della violenza contro i giornalisti in Messico e ribadisce che tali attacchi violano la libertà di espressione sia nella sua dimensione individuale che collettiva, poiché influisce sul diritto della società ad essere informata e non può essere tollerata. in una società democratica», si legge nel comunicato.

Ha anche riconosciuto il valore degli sforzi intrapresi dallo Stato, tra i quali le autorità hanno evidenziato il piano per creare un Sistema Nazionale di Prevenzione e Protezione per i difensori dei diritti umani e i giornalisti.

Tuttavia, ha invitato le autorità a distinguere, dai più alti livelli dello Stato, la legittimità e il valore del lavoro dei giornalisti e a ripudiare in ogni momento i crimini perpetrati contro di loro.

«Il Relatore osserva la fragilità nelle garanzie della libertà di espressione in Messico e ricorda allo Stato che coloro che ricoprono posizioni di leadership pubblica sono chiamati a mantenere un discorso favorevole alla deliberazione pubblica e ad astenersi dal fare discorsi che possano, direttamente o indirettamente, incoraggiare o promuovere la violenza contro comunicatori e giornalisti», afferma il documento.

José Luis Gamboa Arenas è stato il primo giornalista a farsi togliere la vita nel 2022 (Foto: Reuters/Edgard Garrido)

José Luis Gamboa Arenas è stato pugnalato a morte in un presunto assalto all'interno della suddivisione Floresta, a Veracruz, il 10 gennaio.

Margarito Esquivel Martínez è stato assassinato fuori dalla sua casa nel quartiere Sánchez Taboada di Tijuana, Bassa California, una settimana dopo l'omicidio di Gamboa Arenas.

Appena sette giorni dopo la discesa di Margarito Esquivel, Lourdes Maldonado è stata colpita e aggredita mentre arrivava nella sua casa in Bassa California.

L'ultimo giorno di gennaio, Roberto Toledo è stato catturato fuori da uno studio legale dove lavorava anche lui.

Armando Linares è l'ultimo giornalista, mai registrato, assassinato in Messico nel 2022 (Foto: EFE/Isaac Esquivel)

Heber López è stato ucciso quando è arrivato in una casa nel quartiere di El Espinal, appartenente a Salina Cruz, Oaxaca.

Il 24 febbraio, Jorge Camero Zazueta, che era il direttore del portale El Informativo, è stato ucciso dopo aver ricevuto almeno tre colpi da un'arma da fuoco.

Juan Carlos Muñiz è stato ucciso all'interno della suddivisione Los Olivos, a Fresnillo, Zacatecas.

Armando Linares è stato ucciso a Zitácuaro, Michoacán il 15 marzo.

CONTINUA A LEGGERE: