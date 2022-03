La Finlandia sospende l'unico collegamento ferroviario tra la Russia e l'UE

Helsinki, 25 Mar Il governo della Finlandia ha ordinato la sospensione della linea ferroviaria tra San Pietroburgo e Helsinki a partire da lunedì prossimo, l'unico collegamento ferroviario tra la Russia e l'Unione europea (UE) rimasto in funzione, ha riferito venerdì la società ferroviaria finlandese VR. Funzionari di VR hanno sottolineato che questa decisione dell'esecutivo finlandese è dovuta alle sanzioni imposte a Mosca dall'UE in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, poiché la società che gestisce questo servizio ferroviario è posseduta al 50% dalla società statale russa RZD. L'Allegro, il treno ad alta velocità che collega San Pietroburgo a Helsinki, è stato finora una delle principali rotte di partenza per le migliaia di russi in fuga dalle sanzioni, poiché la chiusura dello spazio aereo ha causato la sospensione dei voli tra Russia ed Europa. «Fino ad ora abbiamo continuato a gestire l'Allegro secondo le istruzioni delle autorità, e lo scopo era quello di garantire il ritorno dei finlandesi in Finlandia. In queste settimane le persone che volevano lasciare la Russia hanno avuto il tempo di farlo», ha dichiarato in una nota Topi Simola, direttore della realtà virtuale. La compagnia ferroviaria finlandese ha dichiarato che l'ultimo Allegro arriverà a Helsinki domenica pomeriggio e che cancellerà tutti i treni successivi «fino a nuovo avviso». L'Allegro è stato sospeso per mesi a causa delle restrizioni di viaggio dovute alla pandemia di covid-19 ed è tornato in circolazione lo scorso dicembre, quando la situazione epidemiologica è migliorata, con due treni giornalieri in ogni direzione. Dopo la ripresa del collegamento, il volume dei passeggeri è stato inferiore al solito a causa della pandemia, ma secondo VR, dall'invasione russa dell'Ucraina, praticamente tutti i treni da San Pietroburgo sono arrivati a Helsinki al completo. La maggior parte dei viaggiatori erano cittadini russi con contatti all'estero che volevano rimanere in Finlandia o continuare il loro viaggio in altri paesi europei.