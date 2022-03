La Danimarca ospiterà circa 100.000 rifugiati dalla guerra in Ucraina

Copenhagen, 25 Mar La Danimarca stima che ospiterà circa 100.000 rifugiati dall'Ucraina, come riportato venerdì dal ministro dell'Immigrazione e dell'Integrazione, Mattias Tesfaye, sulla base delle stime attuali degli sfollati causati dal conflitto. In appena un mese dall'inizio dell'invasione russa, circa 3,67 milioni di persone hanno lasciato l'Ucraina, secondo le statistiche dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). La Polonia ha ricevuto più della metà di questi rifugiati, 2,17 milioni, mentre il resto ha lasciato il Paese attraverso Romania, Moldavia, Ungheria, Russia, Slovacchia e, in misura minore, Bielorussia. Si stima che circa 235.000 siano proseguiti verso la Germania, dopo essere entrati attraverso la Polonia o un altro paese della Comunità, mentre decine di migliaia si stanno dirigendo verso altri membri dell'Unione Europea (UE). Oltre a questi rifugiati, ci sono circa 10 milioni di sfollati interni. La Danimarca, come tutti i paesi dell'UE, ha approvato una legge generosa per coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina, dopo essere stata caratterizzata negli ultimi decenni da una legge sull'immigrazione molto dura. CAPO gc-alc/annunci