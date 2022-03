La Commissione etica IHHF indaga sull'ex presidente e sulla Federazione Russa

Madrid, 25 Mar La federazione russa di hockey su ghiaccio sarà oggetto di un'indagine da parte della Commissione Etica della Federazione Internazionale (IHHF), che studierà anche il comportamento dell'ex presidente di questo organo, lo svizzero René Fasel, in entrambi i casi in relazione alla guerra in Ucraina. «Il Consiglio IIHF ha deferito la Federazione russa di hockey (RIHF) alla Commissione etica per la revisione, a causa di rapporti secondo cui la RIHF avrebbe incaricato le squadre della Continental League (KHL) di tenere manifestazioni a sostegno della guerra tra Russia e Ucraina», ha spiegato IHHF. «Poiché un'azione del genere costituirebbe una violazione del Codice Etico IIHF, la Commissione Etica indagherà ulteriormente sul caso e determinerà se debba deferirlo alla commissione disciplinare dell'IIHF», ha aggiunto. Per quanto riguarda Fasel, presidente dell'internazionale tra il 1994 e il 2021, attuale presidente onorario a vita ed ex membro del CIO, «il suo coinvolgimento con la Russia e il KHL, così come le dichiarazioni pubbliche rilasciate sulla guerra» saranno indagati. Un presidente a vita, ha sottolineato l'IHHF, «è tenuto a comportarsi in conformità con i principi di dignità, integrità, lealtà e responsabilità in tutte le relazioni di carattere competitivo, economico, sociale (compresi i social media) e morale». Fasel consiglia KHL, una lega di hockey su ghiaccio composta principalmente da club russi ma anche con la partecipazione di squadre provenienti da Finlandia, Bielorussia, Lettonia, Cina e Kazakistan. È un leader molto vicino alla Russia, ha ricevuto forti elogi dal presidente Vladimir Putin e ha criticato due anni fa le sanzioni imposte a quel paese per le sue irregolarità nel settore del doping.